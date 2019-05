6 din 10 romani se declara multumiti de locul lor de munca, procentul e in crestere

Ziare.

Cresterea satisfactiei la locul de munca este si mai vizibila pe segmentul de tineri intre 18 si 23 de ani (77% anul acesta, versus 60% in 2016), cat si pe segmentul 26-34 de ani (de la 58% in 2016 la 71% in 2019).Totodata, un procent mai mare de angajati romani din mediul urban spun ca au activitati interesante sau captivante la locul de munca - 53% in 2019 fata de 47% in 2016."De asemenea, a crescut numarul celor care afirma ca sunt bonusati atunci cand fac o treaba buna, de la 25% in 2016 la 30% in 2019. In plus, multumirea fata de beneficiile oferite de catre angajator este si ea in crestere, de la 23% acum 3 ani la 28% in prezent", se arata in comunicat.In ceea ce priveste numarul de ore petrecut la munca, acesta a scazut usor, de la 8,5 ore pe zi in 2016 la 8,3 in 2019. In plus, putin peste jumatate dintre romani (55%) vor o cariera la actualul loc de munca. Procentul este in usoara crestere fata de 2016, cand 51% declarau acest lucru."Motivele pentru care romanii isi doresc o cariera la locul actual de munca sunt: pentru ca isi primesc salariul la timp (60%), pentru ca se inteleg bine cu colegii (59%), pentru ca s-au pregatit in domeniul in care activeaza in prezent (52%), pentru ca jobul este interesant (49%), pentru ca simt ca munca lor este utila (44%) si pentru ca se simt respectati (43%) ", se arata in comunicat.