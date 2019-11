Cele doua Romanii: Cati tineri isi gasesc de munca dupa absolvire - comparatia cu alte state UE

Situatia din Romania

Daca Bucurestiul si imprejurimile ofera perspective uriase si se compara cu elitele europene din acest punct de vedere, alte zone stau atat de rau incat jumatate din cei pana in 25 de ani nu reusesc sa se angajeze in primii trei ani de la absolvire. Asta in conditiile in care exista state in UE in care rata de ocupare a tinerilor depaseste 80% in toate regiunile.In 2018, 82% dintre absolventii recenti din Uniunea Europeana s-au angajat, arata statistica publicata de curand de Eurostat Cu alte cuvinte, se afla in campul muncii 82% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 20 si 34 de ani care au reusit, in ultimii trei ani, sa obtina o diploma pentru terminarea nivelului de invatamant secundar superior (adica au cel putin studiile liceale finalizate) si nu isi continua studiile in prezent.Rata de ocupare a acestei categorii a crescut anual, la nivelul UE, din 2013 incoace, cand era 75%. Asta inseamna ca piata muncii incepe sa-si revina dupa criza.Mai mult, rata de ocupare pentru cei care au asolvit de curand o forma de invatamant secundar superior a fost cel putin 90% in 75 de regiuni din UE, acestea fiind concentrate cu precadere in Cehia, Germania, Olanda, Austria si Suedia. Si in tara noastra avem o astfel de performanta.Varful de 98% a fost atins, insa, in Germania, in regiunea Niederbayern (Bavaria Inferioara).La polul opus, exista patru regiuni in care, in 2018, mai putin de o treime dintre absolventi si-au gasit un job. Trei erau in sudul Italiei, anume Sicilia (27%), Basilicata si Calabria (ambele cu 31%), iar cea de-a patra era in Grecia - Sterea Ellada (32%).Cu o rata de 71,6% inregistrata in 2018, tara noastra se afla cu mai bine de zece procente sub media UE. Exista unele zone care performeaza foarte bine, iar altele care stau destul de prost.Prin urmare, vedem caRata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 91,2%PIB/locuitor: 23.349 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 3.621 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 1,2%Anul trecut, cel mai bine la capitolul angajarii absolventilor se situa regiunea Bucuresti-Ilfov, cu 91,2%, in crestere cu 20 de procente fata de 2014 (putin peste 71%). Deci acum se afla peste media de la nivelul intregii UE.In fapt, tinerii isi gasesc de lucru in Capitala si in imprejurimi la fel de repede ca in Groningen (Olanda), Munster, Hamburg (Germania) sau Lincolnshire (Marea Britanie).Impresionant este faptul ca Bucuresti-Ilfov sta mai bine ca regiuni din tari mai bogate. De exemplu, depaseste Zurich din Elvetia cu doua procente si Bruxelles din Belgia cu 30 de procente!Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 80%PIB/locuitor: 6.426 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.338 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 4,8%Tot un jucator de prima liga este si regiunea Nord-Est, care cuprinde orase mari precum Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui: 80% dintre absolventi isi gasesc de lucru aici dupa terminarea studiilor. Fata de 2014, cresterea este de 11,7%.Poate parea o surpriza, avand in vedere ca este una dintre cele mai sarace regiuni ale tarii, cu un produs intern brut pe locuitor de aproape patru ori mai mic decat Bucuresti-Ilfov si cu salarii mult reduse. Dar chiar si asa, cifrele arata ca tinerii care merg la licee si facultati reusesc sa obtina un job in aceste judete. Cel mai probabil, mai greu se angajeaza cei peste 34 de ani, avand in vedere ca rata somajului este de patru ori mai mare ca in Bucuresti.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 73,4%PIB/locuitor: 9.380 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.519 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 2,3%Cand vine vorba de angajarea tinerilor absolventi, bine stau si judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj, avand in vedere ca aici se depaseste media pe tara. In 2014, acest indice era de 66,1%, ceea ce inseamna ca oportunitatile de job pentru cei de pana in 35 de ani au crescut incet, dar sigur dupa criza.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 71,7%PIB/locuitor: 8.836 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.236 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 4,6%Per total, tinerii absolventi din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea isi gasesc relativ usor de munca. Cu 7 din 10 rata de succes in a-si gasi un job in primii trei ani de la terminarea studiilor, regiunea se afla la nivelul mediei pe tara, ceea ce este remarcabil pentru o zona in care, per total, rata somajului este de 4,6%.De mentionat este si "saltul" inregistrat din 2014 incoace in ceea ce priveste rata de angajare a tinerilor absolventi. Acum cinci ani, indicele era de 55,4%, ceea ce inseamna o crestere mai mare decat cea inregistrata de regiunea Bucuresti-Ilfov.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 66,1%PIB/locuitor: 8.486 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.409 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 4,0%O situatie similara gasim si la nivelul judetelor Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman. O rata de angajare a absolventilor buna (putin sub media pe tara) si somaj per total la 4%. Observam ca joburile sunt mai bine platite, in medie, decat in regiunile de sud-est si nord-est.In 2014, rata de ocupare a tinerilor absolventi era de 58,4%.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 65,6%PIB/locuitor: 7.791 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.336 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 5,9%Tinerii absolventi din Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si-au gasit de munca in primii trei ani de la absolvire in proportie de 65,6%, potrivit datelor din 2018, in crestere de la 56,6%, in 2014. De remarcat ca aceasta categorie este avantajata la angajare, intr-o regiune in care rata somajului, per total, ajunge aproape de 6%.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 63,3%PIB/locuitor: 10.940 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.600 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 1,8%Desi este o regiune bogata (a doua dupa Bucuresti-Ilfov dupa PIB-ul pe cap de locuitor), in care lumea lucreaza, in general, iar salariile sunt bune, tinerii absolventi din Arad, Caras Severin, Hunedoara si Timis isi gasesc destul de greu un job in primii trei ani de la finalizarea studiilor. In plus, situatia lor s-a imbunatatit doar putin din 2014 incoace, cand indicatorul era de 54,7%.Rata de ocupare a tinerilor absolventi in 2018: 51,8%PIB/locuitor: 10.023 de euroCastig salariu mediu net lunar in 2018: 2.517 de leiRata somajului la finalul lui 2018: 2,9%Observam, din nou, aceeasi situatie: o regiune bogata in care putini tineri isi gasesc de munca. In judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, doar jumatate dintre acestia se angajeaza in primii trei ani de la finalizarea studiilor. Rata de ocupare a crescut aproape nesimtitor din 2014 incoace, cand era de 45,3%.In Romania, tinerii au cele mai multe oportunitati de angajare in Bucuresti si in imprejurimile Capitalei. Cu o rata de ocupare de 91,2%, aceasta se afla in randul elitelor europene din acest punct de vedere, care numara 75 de membri.In fapt, regiunea Bucuresti-Ilfov sta mai bine ca toate regiunile din Suedia, de exemplu.Si daca tot ne comparam cu cei mai buni, la noi problema este ca doar regiunea Bucuresti-Ilfov este competitiva. In state precum Suedia, Olanda si Germania, de exemplu, indicatorul depaseste 80% in toate regiunile, deci oportunitatile de job pentru tineri se gasesc peste tot in tara.Regiunea Nord-Est, saraca in genere, creeaza oportunitati de angajare foarte bune pentru tineri.In schimb regiunile Vest si Centru, cele mai bogate dupa Bucuresti-Ilfov, se afla la coada clasamentului din acest punct de vedere.***Rata de ocupare a tinerilor absolventi - Eurostat Informatii economico-sociale despre regiunile din Romania - Comisia Nationala de Prognoza