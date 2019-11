Contrarevolutia de la Bucuresti: In anul 2020, Romania va avea o economie de anii 90

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Salariul mediu net lunar din Romania a fost anul trecut de 565 euro, penultimul din UE. In Ungaria a fost de 635 euro, in Polonia de 781 euro, iar in Cehia de 873 euro. Romanii au plecat sa munceasca in Germania (2.770 euro), in Italia (1.758 euro), in Spania (1.749 euro) sau in Marea Britanie (1.990 euro).Adevarul este simplu si nu poate fi ascuns sub masa. Dar aceasta hemoragie blestemata de oameni nu se mai opreste si, in plus, nimeni nu face nimic sa o opreasca. Nu este nicidecum adevarat ca aceasta situatie este una datorata grelei mosteniri sau faptului ca suntem departe de Mitteleuropa. Nu,Toti conducatorii tarii, de 30 de ani incoace, se lauda constant ca avem "o forta de munca inalt calificata si ieftina", momeala cu care vor sa atraga prea-sfintele si mai-rare-ca-trufele-in-nisip investitii straine. Numai ca, ce sa vezi!, investitorii ori au retinut doar partea cu "ieftina", ori au invatat sa citeasca statisticile romanesti, drept pentru care am devenit o tara de supermarket-uri si de industrie textila si a pielariei. Trei din primele zece companii romanesti sunt hypermarket-uri, unde sarmanele casiere lucreaza pe salariul minim. Unde mai pui ca Romania este cel mai mare producator de haine si incaltaminte din Uniune, cu 9.000 de firme si 400.000 salariati, platiti si ei tot cu salariul minim pe economie ().O sa-mi ziceti ca bat campii si ca nu am citit despre industria auto romaneasca, aflata in plin avant. Asa este, am devenit al noulea cel mai mare producator auto de pe continent, cu aproape jumatate de million de masini produse pe an. Dar as indrazni sa va supar din nou cu un mic deranj statistic:Acum, cine-o fi de vina ca, la Mioveni, 14.000 de oameni produc o cifra de afaceri de vreo 5 miliarde de euro, iar in Ungaria o fabrica cu 2.000 de angajati are o cifra de afaceri de 8 miliarde de euro? Oare cine o fi instalat la Pitesti linii cu tehnologie de acum 30 de ani spre deosebire de Ungaria, Cehia sau Slovacia, unde sunt linii de anii 2010? Pai nu politicienii cei descurcareti care ne-au vandut gogoasa cu pastrarea locurilor de munca? Iata ca le-am pastrat si dupa privatizare, dar la niste salarii infime, specifice productivitatii inerente tehnologiei invechite.Ei, incet-incet, ne apropiem si de miezul problemei: cam cat de "inalt calificata" este forta noastra de munca si cam cat de mare e numarul celor "inalt calificati"?In lucrarea "" a cercetatoarei germane Elke Loichinger, publicata in anul 2015,(universitara) in ansamblul fortei de munca:Iata si. Oare de ce or fi crezut vajnicii nostri conducatori ca prea-vanatii investitori straini nu vor citi asemenea statistici?Poate am inteles, totusi, mesajul pietei si vrem sa oprim exodul, prin cresteri de salarii datorate unor calificari mai inalte si mai temeinice. Ei, as, povesti de campanii electorale! Iata cum va arata situatia in anul 2050, daca nu schimbam ceva dramatic: tot cam la fel, nu vom mai fi ultimii, ci antepenultimii, la mica distanta de cehi si de italieni.Intr-o alta lucrare, "" a Ralucai Mariana Dragulescu de la ASE, aflam cifrele exacte ale unui alt indicator relevant: procentajul populatiei active, cu varsta intre 30 si 34 de ani, avand studii superioare (adica patura cea mai dinamica dintre creatorii de PIB); si aiciPoate ne amintim de aceste cifre atunci cand citim discursuri sforaitoare despre potentialul nostru de dezvoltare, despre minunatele noastre scoli cu toaleta in fundul curtii si cu majoritatea orelor didactice facute de suplinitori. Poate ne amintim aceste cifre atunci cand mai apar sa ne dea lectii nenumaratii ministri ai educatiei, cu coada plina de titluri si medalii...Cand mai visam la revolutii digitale, la informatizarea ANAF sau a asigurarilor de sanatate, poate mai citim inainte aceste statistici. Cand ne miram de nivelul scazut de tehnologizare din fabricile noastre, poate citim din nou aceste statistici. Sigur ca nu e usor sa faci ceea ce au facut si altii, sigur ca e mai comod sa te faci ca maresti salarii si pensii din pixul Mariei-sale Guvernul, decat sa aduci pe piata educatiei o treime din copiii Romaniei, uitati de ministri prin sate rarefiate, in scoli fara toalete, fara profesori si fara incalzire.Ce lucruri mai interesante am putea gasi noi despre forta de munca "inalt calificata" din Romania? De exemplu, cam care este structura studentimii si cum va conduce structura respectiva la propulsareaa tarii noastre direct in clubul natiunilor cele mai avansate: pai, de exemplu,. Polonezii au 8% din numarul de studenti in aceasta zona, ungurii au 7,2%, cehii 11,5%, iar bugarii 5,4%. In schimb, sAcum, cred ca exista si o explicatie: la cate emisiuni dedica televiziunile noastre dezbaterilor despre coduri penale, recursuri compensatorii sau sectii speciale, tinerimea studioasa cum sa inteleaga fenomenul decat studiind?E drept ca nu prea stiu la ce rubrica sa incadrez nenumaratii doctori in studii de securitate, nenumaratii doctori in stiinte politienesti sau nenumaratii politehnologi care ne tin intr-o campanie electorala continua in studiourile TV. Ca ei nu sunt nici cu "economia cunoasterii", dar nici cu "cunoasterea economiei".Ei, si-acum sa vedeti nenorocirea:, cauza tuturor cauzelor, cum ar traduce (corect) onorabilul Liviu Pop-Genunche, este simplu exprimata in intelepciunea populara:, adica, dragii mosului, asta cheltuim noi pentru educatie, asta primim: Eurostat ne spune ca ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana ca procentaj din PIB acordat de marinimosul guvern educatiei. ().Sa fie clar:Iliberalii polonezi cheltuie aproape 5% din PIB pentru educatie, iliberalii lui Orban Viktor peste 5%, cehii peste 4,5%, iar bulgarii aproape 4%. Si, totusi, din putinii bani cheltuiti pe educatie, s-au gasit cateva firimituri si pentru doctoratele de la Academia de Politie si pentru cele in "securitate nationala", ba chiar si cele pentru ale unor politicieni ridicoli...De data aceasta, pentru ca ne paste un nou guvern, inchei cu o altfel de concluzie, cu un tabel care spune totul: cam ce procentaj din forta de munca tanara, respectiv cea matura, are studii universitare (tertiare) in cateva din tarile de pe glob si incotro se indreapta aceste procentaje:Americanii, canadienii, finlandezii si japonezii au (printre cei de peste 55 de ani, deja) peste 40% cu studii tertiare! Turcii si sud-africanii nu depasesc 10% (noi nici nu ne apropiem, daca intreaba cineva). Printre tineri (25-34 de ani), 70% dintre sud-coreeni au studii tertiare, 60% dintre japonezi si 50% dintre americani si numai 20% dintre sud-africani sau 30% dintre turci si unguri...