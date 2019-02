Cu salariile la vedere! Beneficiile suprinzatoare pe care le au companiile care sunt transparente cand vine vorba de bani

Retentie si recrutare

Insa mai exista un efect al acestei decizii: in timp, organizatiile respective angajeaza mai multe femei.Un studiu citat de CNN Business a analizat tendintele pe piata muncii in Danemarca, inainte si dupa anul 2006, cand a intrat in vigoare legea care obliga companiile sa faca publice statisticile comparative, femei versus barbati, despre salarii.Pe langa micsorarea diferentelor de remuneratii intre companii (practic, in Danemarca, are loc o uniformizare a platilor), specialistii au mai observat doua lucruri interesante:1. a crescut numarul de angajari in randul femeilor;2. a crescut numarul femeilor promovate in functie.Prin urmare, cresterea transparentei in ceea ce priveste salariile este o masura ce contribuie la egalitatea de gen in cadrul unei organizatii."Iti doresti mai mult sa aplici la un job si sa lucrezi intr-o companie in care stii ca munca ta este recompensata in mod egal si ca primesti un salariu corect in raport cu munca prestata", spune Elena Simintzi, care preda cursuri de Finante la Kenan-Flagler Business School din cadrul University of North Carolina.Companiile isi doresc sa aiba un brand puternic. Pe de o parte, sa ajunga sa fie prima optiune a consumatorilor, iar pe de alta parte, sa fie cunoscute ca un angajator la care vrei sa lucrezi.Insa nu iau in calcul un aspect important, anume cum percep potentialii candidati pachetul salarial.Prin urmare, Lydia Frank, vicepresedinte la PayScale, crede ca este nevoie si de crearea unui "brand de plata". Adica sa existe o transparenta totala in ceea ce priveste salariile in companii. Ar fi un instrument puternic pentru atragerea de noi angajati.In acest fel, organizatiile si-ar crea o anumita reputatie, iar oamenii vor sti de la inceput la ce sa se astepte. Iar o astfel de practica incurajeaza diversitatea si incluziunea, reprezentand totodata o reconfirmare a valorilor promovate.De exemplu, daca o companie sustine ca se axeaza pe inovatie, atunci toata lumea ar trebui sa stie si ca isi plateste talentele pe masura - si aceasta fiind o metoda prin care incurajeaza inovatia, crede Frank.Ideea de a avea salariile la vedere nu doar ca ajuta companiile cand vine vorba de angajari, ci este si o metoda de retentie.Potrivit sursei citate, atunci cand exista transparenta privind platile, productivitatea angajatilor creste si duce, de asemenea, la promovarea in functie a femeilor. Frank crede ca aceasta practica intareste relatia angajat-angajator."Cred ca organizatiile isi fac griji legate de cati bani trebuie sa le ofere angajatilor buni ca sa ramana in companie, cand de fapt ar trebui sa se gandeasca mai mult la cum sa fie mai transparente, cum sa elimine discriminarile de gen, cum sa comunice mai bine cu angajatii si sa le explice cum este gandit pachetul de salarii si beneficii - daca fac toate astea, nu e musai sa aiba salariile cele mai mari din industrie pentru ca oamenii sa fie multumiti", sustine Frank.Asta si pentru ca fiecare persoana isi doreste sa lucreze intr-o companie in care munca este recompensata intr-un mod corect, nu se fac discriminari, iar cultura organizationala pune pret pe egalitate si transparenta, conchide vicepresedintele PayScale.