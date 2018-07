Doar in Japonia e mai greu sa gasesti lucratori calificati decat in Romania. De ce am ajuns in aceasta situatie si cum pot angajatorii sa faca fata crizei

in acest moment un milion de locuri de munca sa fie vacante

Cifrele arata ca 4 din 5 intreprinzatori intampina probleme in gasirea angajatilor de care au nevoie. De fapt, atat de rau stau lucrurile incat unui intreprinzator din Romania ii este, astazi, de patru ori mai greu sa isi gaseasca angajatul potrivit decat unuia din Marea Britanie.Iata cum au ajuns angajatorii din tara noastra in aceasta situatie de criza si cum ar putea-o depasi.Peste un milion de oameni bine pregatiti in meseriile lor ar angaja chiar astazi intreprinzatorii din Romania. Din pacate, nu au cum sa gaseasca atatia, in conditiile in care mai bine de o treime din populatia activa a tarii - adica peste 4 milioane de persoane - lucreaza deja in strainatate.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM), Florin Jianu, a explicat pentruca nu romanii plecati sunt de vina pentru deficitul de forta de munca intampinat de intreprinzatorii locali, ci statul care n-a stiut cum sa isi tina in tara oamenii buni de munca."Desi am fi tentati sa spunem ca migratia populatiei active reprezinta principala cauza a lipsei fortei de munca, aceasta este doar o consecinta a unor politici economice si sociale inadecvate de-a lungul celor 28 de ani.Lipsa unei viziuni de sustinere a cresterii economiei private, de intarire a fortei economice capabile sa creasca sustenabil salarii, lipsa unei viziuni de dezvoltare si pozitionare a Romaniei pe harta investitiilor, politici speciale inadecvate nevoilor romanilor, lupta surda a unor politicieni fara viziune si cu o pregatire manageriala precara au adus Romania ca", a declarat Florin Jianu.In mod normal, macar acum, in al doisprezecelea ceas, statul ar trebui sa ia masurile necesare insanatosirii economiei si reducerii deficitului de forta de munca. Mai exact, spune Florin Jianu, se se concentreze pe doua directii importante. Mai intai, sa adopte "politici publice de sprijin si intarire a mediului economic privat prin investitii din banii statului si din fonduri europene si concentrarea pe crearea de companii solide din categoria intreprinderilor medii si mari".In paralel, statul ar trebui, de asemenea, sa creeze un "mecanism stabil de crestere a salariului minim, adoptat in acord cu partenerii sociali si comunicat pentru urmatorii 10 ani, care sa creeze predictibilitate."Cum statul nu da, insa, semne ca ar avea de gand sa ia astfel de masuri prea curand, intreprinzatorii vor fi, in continuare, nevoiti sa faca fata singuri lipsei de personal calificat din Romania. Iata cateva modalitati in care ar putea-o face.Confruntata cu lipsa muncitorilor calificati, conducerea unei companii de productie de masini si utilaje din Galati a refuzat sa stea cu mainile in san.In schimb, a preferat sa incheie parteneriate cu doua colegii tehnice din oras si sa finanteze instruirea unor elevi, in speranta ca acestia vor veni, in viitor, sa lucreze pentru companie.Strategia a dat roade doar in parte, a declarat pentruVergiliu Vals, presedintele consiliului de administratie al Merarom Pec."Inca din 2012 am inceput sa colaboram cu institutii de invatamant, in incercarea de a forma, inca de la varsta scolara, tineri interesati sa urmeze o cariera profesionala tehnica. In prezent, lucram cu doua colegii tehnice din Galati. Mai exact, impreuna cu Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu", am creat o clasa de prelucratori prin aschiere, iar impreuna cu Colegiul Rehnic "Paul Dimo" am creat o clasa de operatori masini unelte comanda directa.Reusita proiectului nostru este, insa, partiala. Spre exemplu, nu reusim din aceasta resursa de personal nici macar sa acoperim numarul salariatilor nostri care ies la pensie si sa ne mentinem efectivul de angajati.Per total, putini copii isi doresc sa inceapa o cariera profesionala intr-un domeniu tehnic. Ca sa-i convingem sa o ia pe acest drum, am avea nevoie de strategie la nivel national. Fara, n-avem sanse sa reusim. Am avea nevoie de consilierea parintilor si a elevilor, inca din clasele a VII-a sau a VIII-a, pentru a le arata ca o cariera profesionala tehnica este de viitor.Sigur, noi ne continuam eforturile deja incepute, chiar daca ele inseamna o cheltuiala asumata pentru instruirea elevilor. Dar pentru rezultate mai bune strategia despre care vorbeam este absolut necesara", ne-a relatat Vergiliu Vals.Ana Nicoleta Zafiu, consilier in cariera, a explicat pentruca, de fapt, lipsa de personal nu inseamna chiar acelasi lucru cu lipsa de talente."Pe de o parte, sigur ca vorbim despre o lipsa de personal. Ea este foarte usor de sesizat prin simplul fapt ca un anunt de recrutare atrage, astazi, mult mai putini candidati decat o facea, sa spunem, in 2012.Multi romani au plecat in strainatate, asa ca e normal sa fie mai putina forta de munca disponibila.Pe de alta parte, insa, companiile intampina dificultati nu doar in gasirea fortei de munca, ci si in identificarea acelor oameni potriviti pentru a ocupa posturile vacante. De multe ori, angajatorul se grabeste sa aleaga un canditat pentru ca, in scurt timp, sa constate ca n-a luat decizia potrivita. Iar asta inseamna, de fapt, ca a risipit si timp si bani pe un proces de recrutare care trebuie reluat", spune Ana Nicoleta Zafiu.Specialistul consultat de Ziare.com este de parere ca intreprinzatorii isi pot pre-conserva forta de munca, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa recruteze atat de des."Oamenii nu pleaca dintr-o companie doar cautand un serviciu mai bine platit, ci pleaca mai degraba din cauza ca nu rezoneaza cu stilul de management. Din cate am remarcat eu, in cele mai multe cazuri, managementul centrat pe oameni, cel care ii ajuta sa se autocunoasca si sa se dezvolte, este cel mai eficient.Cumva, la noi, managerii inca se tem sa investeasca in oamenii lor, crezand ca acestia oricum vor pleca repede din companie. Dar aceasta temere este nefundamentata. Inainte de toate, investesti in oameni pentru ca vrei ca ei sa fie mai buni si sa isi atinga potentialul cat sunt in companie.Iar daca ii promovezi, sansele sa plece sunt mai mici. In unele companii care deja s-au dezvoltat, ii poti promova ierarhic. In altele, unde asa ceva nu e inca posibil, le poti da sarcini mai complexe, care sa-i motiveze si sa-i ajute sa evolueze.Sunt instrumente care pot ajuta o companie sa ajunga mai rar in faza de recrutare si deci sa nu mai intampine atat de des problema lipsei de forta de munca de pe piata", a explicat pentruAna Nicoleta Zafiu.Ce se va intampla in viitor pe piata romaneasca a fortei de munca ramane de vazut. Cert este ca, in ultima perioada, exodul populatiei active pare sa se acutizeze. Iar asta inseamna ca intreprinzatorii trebuie sa devina din ce in ce mai iscusiti in gasirea si fidelizarea angajatilor valorosi, pentru a-si mai putea desfasura activitatea, in bune conditii.