Firmele care au nevoie de angajati si cele nevoite sa disponibilizeze sunt conectate printr-o noua platforma online

Initiativa globala intre angajatori reuneste firmele nevoite sa concedieze sau sa trimita in somaj tehnic angajatii cu acele firme are au nevoie urgenta de personal. Accesul la platforma este gratuit pentru angajatorii care doresc sa se alature si sa participe.Platforma People+Work Connect a fost conceputa de directorii de resurse umane din companiile Accenture, Lincoln Financial Group, ServiceNow si Verizon - iar Accenture a realizat-o. Lansata in doar 14 zile lucratoare de la idee, initiativa atrage rapid o gama variata de companii.Pana in prezent, printre companiile participante se numara ADM, Baxter, Blue Apron, Cargill, Frito-lay, Lincoln Financial Group, Marriott, Mondel─ôz International, Nordstrom, ServiceNow, Walmart si Zenefits. Alte peste 250 de companii urmeaza sa se alature in cursul acestei saptamani, iar platforma va adauga in curand si locuri de munca din sectorul public.Platforma business-to-business permite companiilor care sunt bine pozitionate sa impartaseasca rapid experienta si competentele angajatilor concediati, pentru a se conecta fara costuri cu alte companii de pe platforma care cauta personal.Platforma este globala si interindustriala pentru a maximiza capacitatea de a trimite persoane cu competente similare in alte sectoare in care sunt create locuri de munca.In cele din urma, acest lucru va scurta ciclul complex, adesea lung al somajului. Platforma reuneste informatii neconfidentiale privind forta de munca si agregate pe categorii, cum ar fi localizarea si experienta.Directorii de resurse umane, care opereaza platforma People+Work Connect, s-au reunit pentru a crea o comunitate care sa ajute oamenii sa se intoarca rapid la munca in domenii cu noi oportunitati., a declarat, a declarat, a declarat:, a declaratvicepresedinte executiv si director de resurse umane, Verizon.Pentru mai multe informatii accesati: https://peopleworkconnect.accenture.com/welcome Accenture este lider mondial in domeniul serviciilor profesionale, oferind o gama larga de servicii de strategie si consultanta, servicii interactive, tehnologie si operatiuni, cu competente digitale in toate aceste servicii.Combinam o experienta de neegalat si competente specializate din peste 40 de industrii - sustinute de cea mai mare retea de centre de Tehnologie Avansata si Operatiuni Inteligente.Cu aproximativ 509.000 de angajati care deservesc clienti in peste 120 de tari, Accenture promoveaza inovatia pentru a ajuta clientii sa isi imbunatateasca performantele si sa creeze o valoare pe termen lung in companiile lor. Vizitati-ne la www.accenture.ro