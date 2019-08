La cererea mediului de afaceri, Guvernul aproba inca 10.000 de lucratori straini

Ziare.

"Decizia de suplimentare a contingentului a fost adoptata dupa ce, in primele opt luni ale anului 2019, numarul de avize de munca/detasare eliberate a crescut cu peste 165% fata de prima jumatate a anului trecut", informeaza Ministerul Muncii.Potrivit sursei citate, din informatiile transmise de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in perioada 1 ianuarie - 23 august 2019 au fost inregistrate 19.173 cereri pentru eliberarea avizului de angajare/detasare in munca, au fost eliberate 16.540, respinse 818, iar 1.884 se afla in lucru.Cele mai multe avize au fost eliberate pentru lucratorii permanenti, lucratori detasati si pentru cei inalt calificati, mai spune comunicatul."Reprezentantii mediului de afaceri ne-au atras atentia asupra faptului ca. In urma solicitarilor repetate primite din zona mediului de afaceri, Guvernul a decis sa suplimenteze numarul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca, pentru a sprijini angajatorii", a declarat ministrul Muncii, Marius Budai.Contingentul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.Prin Hotararea de Guvern nr. 34/2019, contingentul aprobat initial pentru acest an a fost de 20.000 de lucratori, mai informeaza sursa citata.In luna iulie, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spunea ca Romania are nevoie de un milion de lucratori, ceea ce inseamna foarte, foarte mult