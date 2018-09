Munca intr-un birou va fi o exceptie in viitor, si nu regula. 15 meserii ale viitorului

Principalele meserii ale viitorului

Se doreste digitalizarea/scanarea creierului uman

Totodata, angajatii vor avea un profil online, vor deveni mai conectati, mai mobili si mai agili, sustine organizatia neguvernamentala INACO, in Ghidul Meseriilor Viitorului, pe care l-a lansat luni.Conform sursei citate, cercetarile Deloitte au dovedit ca peste 30% din spatiile de lucru sunt nefolosite intr-o zi de munca, deci companiile platesc spatii nefolosite, precum si energia sau alte utilitati si elemente asociate infrastructurii necesare locului de munca.Autorii lucrarii sustin ca se poate vedea, circular, cum in urmatorii 25 - 50 de ani principalele meserii ale viitorului vor fi legate de calculatoare/robotica/cercetarea spatiala/energie si mediul inconjurator/sanatate/medicina/persoanele in varsta/invatamant/divertisment/afaceri/publicitate/social-media si Internet.Astfel, in domeniul medicinei viitorului, datorita unui nivel de populatie in crestere si intr-un proces continuu de imbatranire, vor fi cautate profesiile de asistent medical, sora medicala, terapeut ocupational care vor fi ajutati de roboti medicali. Citogeneticienii vor interveni pe ADN. Vor aparea consilieri in genetica, iar inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem.Vor fi foarte importanti dieteticienii, nutritionistii si cercetatorii alimentari. Cum tehnologia risca sa dea dependenta sau teama, este nevoie si de specialisti in detoxifiere tehnologica, intelegand bine psihologia si noile tehnologii, dar si de terapeuti ocupationali.Va aparea turismul spatial, cu toate ocupatiile adiacente. Va incepe mineritul spatial si vor exista exobiologi, care vor obtine plante si animale, in conditiile spatiului extraterestru, dar si medici specializati in problemele legate de sederea in spatiu.In ceea ce priveste retelele sociale, vor aparea generatorii online de imagine personala, care vor actiona ca social media managers, si vor crea si intretine branduri personale la cerere. De asemenea, vor aparea asistentii personali virtuali care vor ajuta oamenii in existenta lor virtuala pe Internet.Va creste numarul de dezvoltatori de pagini web si de aplicatii. Industria TI isi va tripla necesarul de personal, multe domenii se vor virtualiza (vanzari, banking, educatie), nevoia de securitate cibernetica si protectia identitatii digitale va creste. Productia de date si informatii va urca hiper-exponential spre big data, deci va fi nevoie de specialisti care sa inteleaga datele si sa le poata reprezenta.Specialistii in cloud computing vor fi foarte cautati, ca si consultantii in securitate TI sau specialistii in marketing digital.Designul 3D, arhitectura, proiectarea, specialistii in managementul oraselor inteligente, lingvistica computationala, conectarea neuronala cu computerul sunt deja generatoare de venituri si au perspective si mai importante in viitorul imediat.In viitorul ceva mai indepartat se doreste digitalizarea/scanarea creierului uman si chiar ajungerea la nivelul constiintei inteligentei artificiale.In domeniul roboticii, vor deveni ocupatii banale controlorii de drone sau cei care vor lucra in serviciile pentru programarea, supravegherea si intretinerea robotilor.Orice fel de actiune repetitiva si care cere efort fizic va fi preluata de roboti, care vor avea o interfata umana, creata de ingineri si cercetatori, care le vor imbunatati permanent performantele.Pe masura ce Internetul inlocuieste televiziunea, bloggerii si video-bloggerii vor inlocui redactorii de la emisiunile de divertisment. Editorii online sau jurnalistii multiformat, chiar robotii, vor inlocui jurnalisti si ziaristi.Fizioterapeutii si kinetoterapeutii vor fi din ce in ce mai cautati, odata cu o mult mai mare atentie data sportului.Digitalizarea cartilor se va raspandi, va creste numarul de jucatori profesionisti de jocuri pe computer sau arena boosters - cei care aduc avatarul unui platitor la nivele mai inalte in joc.Autorii Ghidul Meseriilor Viitorului considera ca va creste numarul de lucratori la uzinele de energie neconventionala - solara/eoliana/ferme de alge, de microbi care inlocuiesc minerii sau lucratorii in hidrocentrale.Firmele de reciclare a deseurilor vor actiona si in oceane, unde vor activa si minerii de mare adancime in cautare de minerale rare in ocean, ca si pe meteoriti.Biodiversitatea, cercetarea genetica conservativa a speciilor va coexista cu cercetarea, care va crea noi forme de viata sau de hrana.In business si drept, analiza numerica si cantitativa facuta cu ajutorul inteligentei artificiale va genera o noua rapiditate a reactiei pe pietele financiare, notariale sau avocatesti. Vor aparea juristi specialisti in dreptul robotilor sau in etica geneticii care creeaza noi organisme sau plante.Invatamantul virtual cu ajutorul profesorilor virtuali va deveni uzual. Vor exista structuri de dezvoltare a materialelor educationale online - de tip Open University, Moodle, Blackboard, Web CT, MOOCs - Massive Open Online Courses - care vor emite diplome recunoscute la nivel global.In plus, corporate disrupter va fi specialistul care ataca structurile rigide ale unei companii sau institutii publice pentru a o face mai flexibila si mai adaptabila la crize.In acest context, o propunere de schita a 15 meserii ale viitorului pe care o face Centre for the Future of Work, in raportul Cognizant, pentru urmatorii 10 ani include:1. Asistarea persoanelor in varsta;2. Asistarea robotilor din domeniul medical;3. Ofiterul in diversitate genetica;4. Analiza datelor primite prin Internetul Lucrurilor;5. Gestionarea datelor complexe din orasele inteligente;6. Generarea de realitati virtuale paralele;7. Detectivul de date;8. Brokerul de date personale;9. Comertul cu inteligenta artificiala;10. Oferirea de consultanta in fitness;11. Supravegherea traficului pe drumurile publice pe care vor circula masinile cu pilot autonom;12. Moda digitala, cu croitori digitali;13. Constructia de calatorii personalizate in RV augmentata;14. Managerul de echipe combinate: om - masina si15. Ofiterul de etica.Organizatia neguvernamentala INACO a lansat Ghidul Meseriilor Viitorului in prima zi de scoala, in conditiile in care considera ca sistemul de orientare scolara si de orientare profesionala nu informeaza suficient tinerii si nu formeaza elevii pentru schimbarile perspectivei structurii fortei de munca.