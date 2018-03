Oamenii de afaceri se uita catre viitor. Unde se uita guvernantii?

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

La intalnirea care a durat doua zile au participat majoritatea oamenilor de afaceri influenti din Romania, oameni care au construit afaceri puternice in domenii precum turismul, productia sau transportul. Imi este greu sa fac o estimare corecta, insa probabil ca aceasta mana de oameni a creat in ultimele decenii sute de mii de locuri de munca sustenabile si bine platite.Cea mai mare parte a acestor locuri de munca exista si astazi si reprezinta principalul motiv pentru care Romania a avut in ultimii ani cresteri economice substantiale. Aceste cresteri au adus un mic plus in ceea ce priveste bunastarea celor care lucreaza in mediul privat, dar un foarte mare plus pentru cei care lucreaza "la stat".Trebuie sa va spun ca majoritatea discursurilor au fost excelente, iar daca nu ma credeti, le puteti urmari pe pagina oficiala de Facebook a RBL . Dincolo de acestea, in discutiile private, am intalnit mai degraba o ingrijorare in ceea ce priveste viitorul. Curios, nu? Intr-o tara cu cea mai mare crestere economica din Europa, unde zi de zi ni se spune ca totul este extraordinar, oamenii de afaceri isi fac probleme.Mai toti au acuzat lipsa predictibilitatii fiscale.Cateva modificari facute din miscarea unui stilou au generat in mediul privat sute de mii de ore de analize si de studii pentru a vedea cum si in ce mod trebuie de exemplu modificate salariile. Din pacate, raspunsul nu e deloc pe placul politicienilor.Realitatea este ca nu a existat si nu exista nici acum un dialog real intre guvernanti si mediul de afaceri. Politicile fiscale sunt stabilite de cele mai multe ori de persoane care nu au condus in viata lor macar o mica afacere, care sa inteleaga la modul real cum se "fac banii" si care sa treaca prin toate crizele existentiale posibile si imposibile doar pentru ca urmeaza ziua de salariu si ca el nu are bani sa isi plateasca angajatii. Tocmai de aceea,, fie ca discutam de corporatii sau de gogoseria din colt.In acest context,In ciuda impedimentelor obiective - alta limba, alta cultura si alte obiceiuri, antreprenorii romani se uita cu invidie la stabilitatea fiscala din tari precum Germania sau Polonia.O alta problema discutata la summit a fost aceea ca in continuare ne plangem de lipsa fortei de munca, dar nu facem nimic pentru a atrage acasa macar o parte din cei peste 4 milioane de romani care si-au parasit tara in ultimii ani., caci, in loc sa le ofere un stat suplu si un mediu de afaceri propice dezvoltarii si muncii, le-au oferit un stat maximal, birocratizat si dusmanos cu mediul de afaceri. Muncile pe care le fac romanii in afara granitelor puteau fi facute si acasa. Fie ca discutam de muncitori in IT, in agricultura sau in... facut gogosi, toate acestea puteau fi facute si aici.Haideti sa ne imaginam cum ar arata economia Romaniei daca macar jumatate din romanii din afara granitelor ar munci, ar produce, ar plati taxe si ar cheltui banii in tara.O alta chestiune fundamentala pentru Romania de maine este educatia. Primul lucru la care un antreprenor se gandeste cand ii spui de educatie este lipsa oricarei legaturi intre ce se invata la scoala, si includ aici si universitatile, si mediul privat.Tocmai pentru ca nu exista niciun dialog intre mediul politic si mediul privat,Avem in continuare absolventi de facultati de profil care mai au nevoie de inca cel putin sase luni pana sa inteleaga cu adevarat ce li se cere la un loc de munca. Discutam de sase luni pierdute atat pentru angajat, cat si pentru angajator, caci in acest timp angajatul va castiga mai putini bani, iar angajatorul va pierde timp si energie cu pregatirea angajatului.Am ajuns astazi in Romania sa ducem lipsa de "meseriasi", caci din spate nu mai vine nimic, iar mare parte din cei care existau pe piata muncii sunt acum in alte tari.Suntem in situatia in care un zugrav, un tinichigiu sau un instalator sa poata castiga in Romania peste 1.000 de euro pe luna, insa, surpriza: Ia-i de unde nu-s. Lipsa unei forte de munca specializate in astfel de domenii este resimtita inclusiv de marii investitori din Romania, asa cum este de exemplul Dacia Renault.Suntem in punctul in care oamenii de afaceri finanteaza scoli private, doar pentru ca tinerii care ies de pe bancile liceului sa poata avea in viitor un loc de munca bine-platit si sustenabil. In acest timp, educatia romaneasca se indeparteaza tot mai mult de modelul clasic si se apropie tot mai mult de modelul de educatie "revolutionar" specific generatiei 68, model repudiat recent chiar de presedintele Macron (Franta).Realitatea este ca avem din ce in ce mai multi absolventi in "studii de gen" si din ce in ce mai putini absolventi formati pentru piata muncii. In timp ce altii pregatesc adevarate revolutii in economie, scoala noastra pare ca se pregateste mai degraba de noi si noi revolutii culturale.Spuneam mai sus caEi bine, anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, am premiat si aplaudat 11 dascali din invatamantul preuniversitar. Dascalii vin deopotriva din mediul urban si cel rural, ba chiar indraznesc sa spun ca vin din localitati de care nu ati auzit niciodata. Toti acesti oameni merita aplauzele noastre, pentru ca indraznesc sa faca cu mult curaj si pasiune o munca speciala.Va spun sincer, antreprenorii romani sunt in continuare dornici sa faca performanta, sa inoveze, sa se extinda si aduca un plus societatii romanesti. Da, antreprenorii romani se uita catre viitor si incearca inca de pe acum sa-l construiasca. Va intrebati, poate, unde se uita guvernantii? Daca da, va spun doar atat: nu sunteti singurii.