Dezechilibre majore pe piata muncii pana in 2021: salariile bugetarilor cresc sustinut, privatii nu tin pasul, scade competitivitatea

Castigul salarial mediu brut - estimari CNP

Castigul salarial mediu net - estimari CNP

Observatie:

Sursa date: CNP

Costul unitar al muncii - date CNP

Ziare.

com

Pentru a raspunde la aceste intrebari,a selectat cateva date reprezentative din prognoza de primavara publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) Astfel,este estimat sa ajunga de la 3.256 lei, cat a fost anul trecut, la 5.190 de lei, in 2021. Cresterea este sustinuta, fiind in general de 7-8 procente, an la an. Cu o exceptie notabila: 2018 fata de 2017, cand avansul a fost de peste 21%, dupa mutarea contributiilor de la angajator la angajat, masura coroborata cu alte schimbari fiscale.2017: 3.256 lei/luna2018: 4.162 lei/luna2019: 4.507 lei/luna2020: 4.841 lei/luna2021: 5.190 lei/lunava avea o evolutie similara. Dupa o crestere de 11% de la 2017 la 2018, apoi avansul va fi de 7-8% pana in 2021.2017: 2.373 lei/luna2018: 2.634 lei/luna2019: 2.855 lei/luna2020: 3.069 lei/luna2021: 3.293 lei/lunaIn contextul schimbarilor fiscale, salariul "pe hartie" a crescut cu peste 21% in 2018 fata de 2017, iar cel "in mana" cu doar 11%.In plus,. Potrivit CNP, daca diferenta intre aceste categorii era de 829 de lei in 2017, ecartul creste la 1.334 de lei in 2018, apoi la 1.640 de lei in 2019, 1.673 de lei in 2020 si ajunge la 1.694 de lei in 2021.Cat despre, indicatorul care masoara acest lucru este costul unitar al muncii, care este definit ca raport intre costul salarial total (salariul nominal plus toate costurile aferente, de la contributii sociale, pana la beneficii si plati compensatorii) si productivitatea muncii.In 2017, acesta a avut valoarea de 11, care poate fi considerata mai degraba o anomalie, daca ne uitam la faptul ca in 2016 a fost de 4,1, iar in 2018 e estimat la 4,3. Acest lucru este, de fapt, o consecinta directa a cresterilor salariale operate anul trecut, care nu au fost in concordanta cu cresterea productivitatii muncii.2016: 4,1%2017: 11,3%2018: 4,3%2019: 3,1%2020: 3,0%2021: 3,1%Germania, motorul economic al Europei, aplica o strategie care ii aduce beneficii pe termen lung. In vreme de prosperitate, nemtii se abtin si reduc valoarea acestui indicator atat de mult pana cand ajunge in teritoriu negativ (adica productivitatea creste mai repede decat cresterea salariilor), iar apoi in vreme de restriste fac exact opusul. Astfel, tara nu e obligata sa adopte masuri de corectare daca e lovita de criza (sau masurile sunt mai blande).Nu e insa si cazul nostru, noi nu suntem deloc cumpatati ca germanii.In 2017, CNP arata ca Romania a avut o crestere economica de 6,9%, fata de anul anterior, cea mai mare din ultimii ani. In acelasi an, costul unitar al muncii inregistra unurias, de la 4,1% la 11,3%, sfidand practic tendinta perioadei recente.Cat despre, aceasta e estimata sa scada (dupa metodologia BIM) de la 4,9% in 2017 pana la 4,4% in 2021, prognoza bazandu-se pe o crestere sustinuta a populatiei active, precum si a numarului de angajati.Dar sa nu uitam ca avem a doua cea mai mare diaspora din lume , dupa Siria (si e in crestere), al treilea cel mai mare deficit de talente de pe mapamond ( potrivit datelor ManPower Group ), iar mediul fiscal e imprevizibil . Asa ca sa nu ne mire daca vom avea parte de un nou exod masiv al creierelor.