Semnal de alarma de la investitorii straini: Romania are mari probleme cu forta de munca

Este pentru prima data din 2015, de cand FIC realizeaza un indice de perceptie in randul membrilor sai, cand majoritatea respondentilor a declarat ca Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate.In urma cu doi ani, doar un sfert dintre respondenti reclamau probleme legate de lipsa fortei de munca."De fiecare data cand FIC a publicat rezultatele semestriale ale indicelui de perceptie, am atras atentia ca acest indicator se deterioreaza accelerat. Acum exista tot mai multe indicii din randul companiilor membre care, coroborate cu alte date si analize publice, arata ca Romania se confrunta cu o situatie dificila privind disponibilitatea fortei de munca", se arata intr-un comunicat al Consiliului Investitorilor Straini.In ceea ce priveste fiscalitatea, in martie 2017, o treime dintre respondenti declarau ca Romania este lipsita de competitivitate in domeniul fiscal. A urmat apoi o deteriorare semnificativa in septembrie 2017 si martie 2018, cand doua treimi dintre respondenti au afirmat acelasi lucru."Consideram ca anunturile publice repetate de schimbare a politicilor fiscale, fara a fi urmate de studii de impact si consultari adecvate, au condus la aceasta opinie", subliniaza FIC.Insa in ultimul sondaj se observa o imbunatatire a acestui indicator, revenind la situatia in care doar o treime dintre respondenti considera Romania mai putin competitiva din cauza fiscalitatii."In prezent, remarcam o relativa stabilitate a regimului fiscal: masurile anuntate anul trecut au fost fie aplicate, fie abandonate, iar in acest an nu au fost anuntate schimbari majore de politica fiscala", precizeaza comunicatul.Totusi, afirma Consiliul Investitorilor Straini, desi companiile au reusit sa se adapteze schimbarilor intervenite prin masurile adoptate in 2017, acest lucru a generat costuri si eforturi considerabile neplanificate.FIC considera ca pentru Romania este contraproductiv sa fie perceputa drept o tara lipsita de competitivitate fiscala din cauza inconsecventei politicilor publice. Astfel, membrii FIC indeamna Guvernul sa mentina un cadru fiscal stabil si sa fie transparent in ceea ce priveste viitoarele schimbari.Acest sondaj este realizat la fiecare sase luni doar in randul comunitatii membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC), companii care au avut in anul 2016 o cifra de afaceri in valoare de 183 miliarde de lei si au angajat aproximativ 200.000 de persoane.I.O.