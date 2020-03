Venitul de baza universal, experimentat cu succes in Canada. Oamenii au devenit mai sanatosi si mai fericiti

Ziare.

com

O echipa de cercetatori de la Universitatea McMaster si Universitatea Ryerson a realizat un sondaj in randul a peste 200 de participanti la programul care s-a desfasurat intre 2017 si 2019. Rezultatele sondajului arata ca participantii au devenit mai fericiti si mai sanatosi si multi dintre ei au continuat sa munceasca desi aveau un venit asigurat, noteaza CBC Astfel, aproape 80% dintre respondenti au spus ca starea lor generala de sanatate s-a imbunatatit in perioada in care au participat la acest program. Mai mult de jumatate dintre ei au redus consumul de tutun, iar 48% pe cel de bauturi alcoolice. In ceea ce priveste sanatatea mintala, 83% dintre ei au apreciat ca s-au simtit mai putin stresati sau anxiosi, iar 81% au spus ca au capatat mai multa incredere de sine.Alte rezultate comunicate de participanti au fost imbunatatirea dietei, o mai mare stabilitate in ceea ce priveste locuirea si mai putine vizite la medic. Pentru 66% dintre ei, programul a contribuit la imbunatatirea relatiilor cu membrii familiei.De asemenea, aproape trei sferturi dintre cei care aveau un loc de munca inainte sa intre in program au continuat sa munceasca, multi dintre ei reusind chiar sa obtina joburi mai bune. In acelasi timp, jumatate dintre cei care au renuntat la serviciu au decis sa-si completeze studiile.Programul in valoare de 150 de milioane de dolari a fost lansat in 2017 si trebuia sa se desfasoare pe o perioada de trei ani, de-a lungul careia 4.000 de persoane cu venituri reduse urmau sa primeasca in jur de 12.000 dolari de persoana pe an, fara nicio conditie. In iulie 2019, guvernul a decis sa anuleze programul, ministrul pentru servicii sociale de la acea vreme argumentand ca acesta nu reuseste sa-i ajute pe oameni sa devina "contribuabili independenti la economie".Pentru cei mai multi dintre participanti, aceasta decizie a insemnat amanarea sau renuntarea la anumite planuri de viata, spun autorii studiului.C.S.