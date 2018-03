Venitul de baza universal incepe sa fie luat tot mai in serios. De ce s-au razgandit americanii

Citeste si: De ce vor miliardarii sa fie introdus venitul de baza universal

In urma cu zece ani, doar 10% dintre americani erau de acord cu ideea de a primi bani gratis de la stat, potrivit lui Karl Widerquist, economist si filozof politic, profesor la Universitatea Georgetown din Qatar, noteaza CNBC Situatia este foarte diferita astazi, cand aproape jumatate dintre americani (48%) se declara de acord cu venitul de baza universal, conform unui sondaj efectuat de Gallup si de Northeastern University din SUA, pe un esantion de 3.000 de persoane adulte, citat de publicatia amintita."Reprezinta o crestere enorma a sprijinului (pentru venitul de baza universal). Este foarte promitator", spune Widerquist.Mai mult, oamenii nu vor neaparat ca statul sa fie cel care le da bani gratis: companiile care profita de pe urma inteligentei artificiale ar trebui sa plateasca taxe mai mari pentru a finanta o astfel de masura, spun 80% dintre sustinatori. Sunt in favoarea ei in special tinerii americani (persoane intre 18 si 35 de ani) si cei cu simpatii democrate (65% fata de doar 18% in cazul republicanilor).Venitul neconditionat, printre sustinatorii caruia se afla personalitati precum Elon Musk , Mark Zuckerberg si Richard Branson,In Finlanda, de exemplu, se desfasoara din 2016 un program pilot pe doi ani in cadrul caruia 2.000 de oameni fara locuri de munca primesc lunar cate de 560 de euro, indiferent daca isi cauta sau nu un job si chiar daca intre timp s-au angajat.Initiative similare au fost lansate sau sunt luate in considerare si in tari precum Olanda, Italia, Canada si Scotia.Organizatia nonprofit GiveDirectly a lansat in 2016 cel mai amplu experiment de acest gen, in zona rurala din Kenya, obiectivul fiind masurarea impactului asupra saraciei. Mii de persoane vor primi lunar 22,5 dolari pe luna, neconditionat, timp de 12 ani, scrie Futurism Si India, una dintre cele mai populate tari din lume (1,3 miliarde de locuitori), ia in considerare implementarea venitului de baza universal. Un consilier al guvernului prognoza la inceputul anului ca cel putin doua state indiene vor introduce acest venit in urmatorii doi ani Ideea este testata, izolat, si in SUA. Laboratorul de tehnologie Y Combinator Research, cu sediul in Oakland, California, a inceput sa testeze venitul de baza anul trecut si intentioneaza sa lanseze un experiment mai vast. De asemenea, in localitatea californiana Stockton, primarul Michael Tubbs a anuntat de curand ca va acorda mai multor familii cu venituri mici cate 500 de dolari pe luna.O forma a venitului de baza universal exista de mai multe decenii in Alaska, fiind finantata din veniturile din petrol. Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Chicago si Universitatea din Pennsylvana, publicat in februarie 2018, a relevat ca in tot acest timp numarul somerilor nu a crescut deloc, relateaza Quartz "Se sustine deseori ca daca le dai oamenilor un venit de baza vor deveni lenesi si vor inceta sa mai munceasca. Aceasta este o insulta la adresa conditiei umane", a spus Guy Standing, cofondator al Basic Income Earth Network, o organizatie internationala infiintata in 1986, la Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an, conform CNBC.Dimpotriva, oamenii vor fi incurajati sa desfasoare activitati care au o mai mare semnificatie pentru ei. Potrivit lui Standing, accentuarea inegalitatilor, care ar putea avea consecinte "dezastruoase", a creat "furtuna perfecta" pentru venitul de baza.Totusi, mai mult de jumatate dintre americani raman ostili propunerii. Criticii sustin ca masura ar avea ca efect mai degraba accentuarea saraciei decat reducerea ei, in conditiile in care va elimina programele de asistenta sociala. Grupurile vulnerabile vor primi mai putin, in timp ce persoanele cu venituri deja mari vor primi putin mai mult.