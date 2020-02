Violeta Alexandru: Activitatea ITM din judete e invizibila, inspectorii nu apara drepturile angajatilor

Ziare.

Aceasta a subliniat ca nu ii trimite pe inspectorii ITM sa declanseze controale cu tinta de a impune amenzi sectorului privat, insa activitatea acestora e invizibila in prezent."Sunt foarte implicata in urmarirea eficientei Inspectiei Muncii. Avem mari probleme in privinta desfasurarii activitatii inspectorilor ITM din judete. Sunt in plin proces de evaluare. Sunt diferente intre judete, dar in esenta activitatea lor pare o activitate mai degraba bifata pe hartie si nu in sensul de a contribui in mod real, desigur cu parcurgerea tuturor elementelor de tip consiliere-avertizare.Nu spune nimeni ca trebuie sa se declanseze un control cu tinta clara de a da amenzi sectorului privat, spun doar ca activitatea lor este invizibila in acest moment, ca nu-si exercita rolul de a apara drepturile angajatilor, care ne semnaleaza incontinuu probleme in domeniul contractelor de munca si, mai ales, in domeniul securitatii in munca.As vrea sa-i vad mai implicati in comunitate si nu sa-mi trimita rapoarte, cifre peste cifre, ca sa bifeze activitatea. As vrea sa-i vad ca revin la cei pe care i-au evaluat si ca verifica in ce masura s-au respectat recomandarile prinse in raportul de verificare", a afirmat ministrul Muncii.