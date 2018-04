Visul venitului de baza se indeparteaza putin: Finlanda a decis sa puna capat experimentului

Ziare.

com

Autoritatile finlandeze au decis sa puna capat programului prin care 2.000 de someri primesc neconditionat 560 de euro pe luna la sfarsitul acestui an, scrie Business Insider . In functie de rezultate, se vorbea initial despre o posibila extindere a experimentului prevazut pentru o perioada de doi ani.Participantii, cu varste cuprinse intre 25 si 58 de ani, au fost selectati aleatoriu de institutia finlandeza de asigurari sociale Kela. Programul stipuleaza ca, daca in decursul celor doi ani participantii isi gasesc un loc de munca, ei vor continua sa primeasca banii.Autoritatile din Finlanda au decis insa sa duca proiectul intr-o directie diferita."In prezent, guvernul face modificari care indeparteaza sistemul de asigurari sociale de venitul de baza", spune Miska Simanainen, cercetator la Kela pentru ziarul suedez Svenska Dagbladet.Planul initial prevedea, de asemenea, extinderea experimentului la inceputului anului 2018 pentru a include si persoane care au deja un loc de munca, insa acest lucru nu s-a mai intamplat.Cercetatorii sustin ca daca nu sunt inclusi in program si angajati, efectele masurii nu pot fi evaluate intr-un mod satisfacator. Totodata, expertii spun ca este nevoie de mai mult timp si de mai multi bani pentru a avea rezultate concludente.Guvernul finlanez a explicat ca a ales sa se concenteze asupra somerilor de lunga durata deoarece beneficiile sociale erau atat de ridicate, iar sistemul atat de rigid, incat aceste persoane alegeau somajul pentru a nu risca sa piarda bani. Astfel, experimentul a fost vazut ca o forma de a-i incuraja pe oameni sa se angajeze.In decembrie, insa, parlamentul finlandez a adoptat o lege care prevede ca oamenii trebuie sa munceaca minimum 18 ore sau sa se inscrie intr-un program de instruire si stipuleaza ca, daca nu isi gasesc un loc de munca, vor pierde o parte din beneficiile sociale.Concluziile experimentului ar putea fi publicate de guvernul finladez la inceputul anului viitor.Nume mari precum Elon Musk, Mark Zuckerberg, Richard Branson si Chris Hughes (cofondator Facebook) s-au exprimat in ultimii ani in favoare introducerii venitului de baza universal, vazut atat ca un mijloc de descatusare a potentialului creativ al oamenilor, odata eliberati de grijile financiare, cat si ca o masura imperativa in contextul evolutiei automatizarii.Un semnal important vine si din randul cetatenilor americani: in urma cu zece ani doar 10% dintre ei erau de acord cu ideea de a primi bani gratis de la stat, insa astazi aproape jumatate din populatia SUA (48%) este pro venit de baza universal.Citeste mai mult: Venitul de baza universal incepe sa fie luat tot mai in serios. De ce s-au razgandit americanii Venitul de baza universal de bucura de o larga sustinere in Finlanda, unde 70% dintre cetateni se declara in favoarea ideii, potrivit Forbes . Situatia se schimba insa atunci cand oamenilor li se spune ca va fi necesara cresterea impozitelor pentru ca o astfel de masura sa fie posibila, sprijinul coborand la 35%.