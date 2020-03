Angajatorii pot depune, de miercuri, cererile pentru somajul tehnic. Cand vor primi banii si cand vor ajunge la salariati

Cand vor primi angajatorii banii si in cat timp trebuie sa ii vireze catre salariati

Potrivit ordonantei de urgenta 32/2020, publicata luni in Monitorul Oficial si care modifica si completeaza OUG 30/2020, de somajul tehnic pentru salariati pot beneficia toti angajatorii care sunt afectati, direct sau indirect, de criza coronaviruslui.Au fost eliminate astfel conditiile prevazute de OUG 30/2020 privind scaderea incasarilor si incapacitatea financiara de plata a tuturor salariatilor.Violeta Alexandru a explicat, pas cu pas, unde si cum se depun solicitarile. Astfel, cei care au angajati cu contracte individuale de munca pot trimite cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in care isi au sediul social.Solicitarile se depun online si ele contin: o cerere, declaratie pe proprie raspundere si lista angajatilor pentru care solicita fondurile guvernamentale, anterior inregistrandu-i ca intrand in somaj tehnic."Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in care angajatorul are sediul social vor primi, prin mijloace electronice, incepand de maine, astfel incat sa se inchida luna martie, solicitarile pentru primirea fondurilor in vederea acoperirii cheltuielilor pentru angajatii avand contracte individuale de munca, pe care i-au inregistrat in Revisal anterior ca intrand in somaj tehnic., deja inscrisi in Revisal ca intrand in somaj tehnic la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in care isi au sediul social.Prin depunere inteleg comunicarea prin mijloace electronice:", a declarat Violeta Alexandru.In ceea ce priveste angajatorii care au salariati cu alte forme de angajare decat contractele individuale de munca, acestia vor trimite cererile la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.In acest caz, acestia vor trimite o cerere si o declaratie pe proprie raspundere. Insa, in cazul cluburilor sportive care au sportivi angajati prin contracte de activitate sportiva, fata de cerere si declaratie pe proprie raspundere, se va atasa si lista sportivilor pentru care se solicita fondurile."La Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din judetele in care persoanele avand alte forme de angajare decat contractele individuale de munca presteaza activitati se vor prezentaToate aceste categorii vor depune electronicla Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din judetul in care isi desfasoara activitatea. In cazul cluburilor sportive, avand sportivi angajati prin contracte de activitate sportiva, fata de cerere si declaratie pe proprie raspundere, se va atasa si lista sportivilor pentru care solicita fonduri prin sprijinul guvernamental", a completat ministrul Muncii.Violeta Alexandru a subliniat ca nu este nevoie ca angajatorii sa depuna si certificatul de urgenta.Guvernul, avand in vedere evolutia lucrurilor in Romania, a inteles sa elimine orice bariera birocratica", a mai spus ministrul.Potrivit ministrului, adresele de email unde vor fi trimise solicitarile sunt publicate pe site-urile AJOFM si AJPIS."Toate documentele se depun online. Am cerut atat AJOFM si AJPIS sa se organizeze temeinic, astfel incat comunicarea sa se desfasoare eficient prin mijloace electronice. Cele doua institutii au dedicat adrese speciale de email, comunicate pe paginile de Internet ale acestora", a spus Violeta Alexandru.Angajatorii care au salariati cu contracte individuale de munca vor primi banii in termen de 15 zile de la depunerea cererilor. Ulterior, in termen de 3 zile, acestia vor face plata catre angajati.In ceea ce priveste angajatorii care au angajati cu alte forme contractuale, acestia vor primi banii in termen de 10 zile."Nu platesc angajatorii niciun ban angajatilor sau colaboratorilor de la dansii. Guvernul va plati aceste fonduri din care vor face platile catre angajati.Asteptam incepand de maine solicitarile, pentru a le putea procesa in regim de urgenta.De indata ce angajatorul primeste fondurile, si anume 75% din castigul salarial al persoanei pana la maximum 75% din castigul salarial mediu brut,Va incurajam sa pregatiti documentele si sa le depuneti", a subliniat Violeta Alexandru.Potrivit ministrului, angajatorii care au posibilitatea sa suplimenteze sumele acoperite de stat o pot face.Autoritatile nu vor verifica in aceasta perioada firmele pentru a vedea daca, intr-adevar, au fost nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic. Ministrul Muncii a spus insa ca dupa ce se va incheia perioada de criza se vor efectua controale."Nu se fac controale in aceasta perioada. Am vorbit despre incredere, in sensul in care consider ca statul trebuie sa fie foarte aproape si rapid alaturi de cei care trec prin momente delicate, atat angajati, cat si angajatori in aceasta perioada.Dorinta Guvernului este ca fondurile sa ajunga cat mai repede la cei care au nevoie de ele. Sunt entitati inchise ca urmare a masurilor autoritatilor, entitati care nu isi mai pot desfasura activitatea sau sunt afectate major.", a declarat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii le-a cerut angajatorilor sa dea dovada de responsabilitate si i-a avertizat ca, in cazul in care vor prezenta informatii eronate in declaratia pe proprie raspundere, reprezinta fals in declaratii si vor fi sanctionati."Nu inseamna ca nu va solicitam responsabilitate in conditiile in care vorbim despre banii publici.", a precizat ministrul.