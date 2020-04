Citu, despre somajul tehnic pentru bugetari: Am auzit discutia din spatiul public. Nu cred ca e momentul pentru asa ceva

Ziare.

com

"In ceea ce ma priveste nu am discutat asa ceva, nu exista un astfel de proiect. Eu stiu discutiile din spatiul public, dar cred si mereu am sustinut (ca e nevoie de - n.red.) o reforma a aparatului administrativ. Spuneam acest lucru in momentul in care Romania nu era in lupta cu coronavirus", a spus Florin Citu la Digi24, precizand ca reforma se face, in continuare, prin informatizare, digitalizarea ANAF si altele."Am auzit discutia din spatiul public, o stiu (...). Nu cred ca e momentul astazi pentru asa ceva", a mai spus Florin Citu, afirmand, totodata, ca se poate face reforma aparatului administrativ "dar nu atunci cand ne luptam cu corornavirus".Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercurea trecuta, ca Guvernul are in vedere o reglementare care sa prevada intrarea alternativa in somaj tehnic a angajatilor de la stat. El a precizat ca nu sunt vizate institutiile implicate in lupta impotriva coronavirusului."Nu putem afecta zona de sanatate, care inseamna spitale, directii de sanatate publica, ambulante, unitati primiri urgente. De asemenea, nu putem afecta zona Ministerului Afacerilor Interne, cu toate efectivele de jandarmi, de pompieri, de politisti, nu putem afecta zona militara. De asemenea sunt mai greu de afectat zone ca, de exemplu, zona Ministerului Muncii si Protectiei Sociale", a spus Ludovic Orban la B1Tv.Acesta a anuntat ca masura se va aplica atat in administratia centrala, cat si locala.Ziua urmatoare, Orban a revenit cu declaratiile in sedinta de guvern, sedinta la care a participat si Florin Citu.Premierul a spus ca proiectul de ordonanta de urgenta prin care si angajatii din sistemul public urmeaza sa intre in somaj tehnic este gata si ar putea fi adoptat saptamana aceasta "Va rog sa analizati azi proiectul de ordonanta de urgenta initiat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Solidaritatea trebuie sa se manifeste in astfel de situatii. Toti trebuie sa luam pe umerii nostri din greul acestei crize. Peste 1 milion si jumatate de angajati din mediul privat sunt afectati, nu putem sa lasam doar pe umerii lor aceasta povara. Trebuie sa preluam o parte din povara care ne-a fost pusa pe umeri din cauza acestei epidemii", a declarat Orban la inceputul sedintei de guvern de joi.De altfel, in aceeasi sedinta de guvern, ministrul Muncii Violeta Alexandru a subliniat ca OUG este gata, urmeaza sa fie analizata iar apoi adoptata.