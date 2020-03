Incepand de azi, angajatorii pot depune cererile pentru somajul tehnic. Cine beneficiaza si care sunt pasii ce trebuie urmati

Cine beneficiaza de somajul tehnic

Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate.

PFA-urile, intreprinderile individuale, profesii liberale si persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care intrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada starii de urgenta instituita prin decret.

Ce acte trebuie depuse

Unde se depun solicitarile

Cand vor primi angajatorii banii si in cat timp trebuie sa ii vireze catre salariati

Cati bani vor primi angajatii aflati in somaj tehnic

indemnizatia bruta nu poate depasi suma de 4.071 lei.

La finalul crizei coronaviruslui se vor face controale

Depunerea documentelor pentru indemnizatiile aferente perioadei 16-31 martie 2020 se face in perioada 1-10 aprilie 2020.Va prezentam care sunt beneficiarii somajului tehnic, ce documente trebuie depuse si unde, cand isi primesc salariatii banii si despre ce suma este vorba.De somajul tehnic pot beneficia:In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a starii de urgenta,vor depune: o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, o declaratie pe propria raspundere si lista persoanelor care urmeaza sa beneficizeze de aceasta indemnizatie, pe care le-au inregistrat in Revisal anterior ca intrand in somaj tehnic.vor depune: o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere.vor depune: o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, o declaratie pe propria raspundere si lista sportivilor pentru care se solicita fondurile.Este de precizat faptul ca toate documentele se depun online.din judetul in care isi au sediul social, la adresa de email dedicata fiecarui judet.Aceasta are ca ID numele judetului. In cazul judetelor a caror denumire este formata din doua cuvinte, acestea vor fi despartite prin cratimaIn cazul firmelor care au angajati prin contracte individuale de munca, acesteain conturile pe care le au la bancile comerciale. Ulterior,Pentru PFA-uri, intreprinderi individuale, profesii liberale si persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor,pentru perioada aferenta starii de urgenta.Pe perioada starii de urgenta, salariatii pentru care angajatorul decide suspendarea temporara a contractului de munca, din initiativa angajatorului, pentru situatia de somaj tehnic, beneficiaza de indemnizatie platita din bugetul fondului de somaj, in procent deutilizat la fundamentarea legii bugetului asigurarilor sociale (Legea nr. 6/2020).Salariul mediu brut in anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel caIn situatia in care bugetul angajatorului permite, indemnizatia poate fi suplimentata cu suma reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.Autoritatile nu vor verifica in aceasta perioada firmele pentru a vedea daca, intr-adevar, au fost nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic, a anuntat ministrul Muncii. Violeta Alexandru a spus insa ca dupa ce se va incheia perioada de criza se vor efectua controale."Nu se fac controale in aceasta perioada. Am vorbit despre incredere, in sensul in care consider ca statul trebuie sa fie foarte aproape si rapid alaturi de cei care trec prin momente delicate, atat angajati, cat si angajatori in aceasta perioada.Dorinta Guvernului este ca fondurile sa ajunga cat mai repede la cei care au nevoie de ele. Sunt entitati inchise ca urmare a masurilor autoritatilor, entitati care nu isi mai pot desfasura activitatea sau sunt afectate major.", a declarat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii le-a cerut angajatorilor sa dea dovada de responsabilitate si i-a avertizat ca, in cazul in care vor prezenta informatii eronate in declaratia pe proprie raspundere, reprezinta fals in declaratii si vor fi sanctionati."Nu inseamna ca nu va solicitam responsabilitate in conditiile in care vorbim despre banii publici.", a precizat ministrul.