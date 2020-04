Ministrul Muncii spune ca Guvernul lucreaza la un "pachet de masuri" care sa inlocuiasca somajul tehnic

Ziare.

com

Ministrul vorbeste despre "un parteneriat" intre stat si angajatori, care sa includa sprijin financiar si nu numai.Violeta Alexandru a afirmat, vineri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca masura privind somajul tehnic va fi inlocuita de alte masuri care sa sprijine angajatorii astfel incat salariatii sa poata reveni in activitate.Ea a spus ca in unele sectoare angajatii ar putea reveni in activitate gradual, cu un program redus."Este de presupus ca nu in toate sectoarele activitatea va reveni la normalul de dinainte de criza dintr-o data. Statul sa fie langa aceste economii care incearca sa-si revina.Statul ar putea contribui, alaturi de angajator, este un parteneriat pe care statul il face cu angajatorii, si va fi orientat catre aceste sectoare cu potential si acele sectoare cu privire la care sunt toate elementele pentru reluarea activitatii gradual, dar reluarea activitatii spre binele economiei, spre binele angajatilor", a spus Alexandru.Ea a spus ca este vorba despre masuri care vizeaza "un parteneriat" nu doar de ordin financiar, ci se au in vedere si programe de reconversie profesionala, si pentru cei care nu mai au loc de munca fara a fi in somaj tehnic, dar si pentru romanii care au revenit din alte tari.