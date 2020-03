Nu mai este nevoie de Certificat de Situatie de Urgenta pentru somajul tehnic. In ce situatii se foloseste

Ziare.

com

De altfel, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat azi ca aceasta prevedere a fost eliminata "Guvernul a stabilit, prin OUG 32/26.03.2020 privind modificarea si completarea OUG 30/2020, ca Certificatele de Situatie de Urgenta NU mai sunt necesare pentru obtinerea somajului tehnic pentru salariatii angajatorilor care isi reduc sau isi intrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, transmis martiAstfel, ministerul precizeaza ca somajul tehnic va fi obtinut in urma depunerii, de catre angajator, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU) este necesar insa pentru firmele care vor sa obtina facilitati de creditare, amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, invocarea de forta majora (doar pentru IMM-uri).Prin acest certificat se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai operatorilor economici, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta."Certificatele de Situatie de Urgenta au ca scop sustinerea operatorilor economici in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar si social asupra activitatii acestora, determinat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2: amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, invocarea de forta majora (doar pentru IMM-uri)", se mai arata in comunicat.I.O.