Numarul contractelor de munca suspendate a scazut vineri, pentru prima data luna aceasta

MMPS a inceput sa publice zilnic, din 30 martie, numarul contractelor de munca suspendate inregistrate la Inspectia Muncii incepand din data intrarii in vigoare a starii de urgenta - 16 martie.Astfel, un numar de 1.005.552 de contracte de munca erau suspendate vineri, in scadere fata de cele 1.030.973 inregistrate joi si fata de cele 1.013.522 inregistrate miercuri.Din cele 1.005.552 de contracte suspendate inregistrate vineri, 292.765 de contracte erau din industria prelucratoare, 196.470 erau din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 119.806 erau din hoteluri si restaurante.Pe de alta parte, un numar de 209.851 de contracte de munca erau incetate vineri, astfel: 40.241 in comertul cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, 36.106 in industria prelucratoare si 27.933 in constructii.