Orban: Somajul tehnic la bugetari aduce o economie la buget intre 1,2 si 1,5 miliarde de lei

Prim-ministurl spune ca masura privind munca doar jumatate de luna in unele sectoare din sistemul bugetar are la baza considerente care tin de solidaritate cu mediul privat, de reducerea riscului de raspandire a noului coronavirus, dar si considerente de ordin financiar, in conditiile in care incasarile la bugetul statului sunt diminuate in aceasta perioada."Este exact ceea ce am anuntat public, cred ca trebuie sa fim solidari, cred ca trebuie sa impartim greutatile situatiei, asa cum cei din sectorul privat sunt afectati, cred ca si sectorul public trebuie sa fie solidar, incepand cu cei care detin functii de demnitate publica", a afirmat Ludovic Orban, joi seara, la TVR.El a spus ca la baza masurii sunt considerente care tin de solidaritate, dar si "considerente de natura epidemiologica", aratand ca astfel este redus riscul de diseminare a SARS-Cov-2.Orban a afirmat ca se face, astfel, si o economie la buget, dar ca nu acesta a fost motivul determinant."De asemenea, exista si considerente de natura resurselor, pentru ca este evident ca resursele statului scad in aceasta perioada si aceste venituri trebuie dramuite cu multa chibzuinta, astfel incat aceste resurse sa poata sa fie cat se poate de folositoare", a declarat premierul.El a sustinut ca decizia este una "de bun simt, cat se poate de normala intr-o astfel de situatie"."Cu siguranta exista si o economie, dar nu doar economia este determinanta in adoptarea unei astfel de masuri. (...) Se poate face o economie aproximativ intre un miliard doua sute si un miliard cinci sute de milioane", a mai spus Orban.El a adaugat ca nu va fi afectata capacitatea de lucru "acolo unde este vorba de plati". In ceea ce priveste ANAF, premierul a spus ca va fi pastrat "tot personalul care este necesar pentru asigurarea resurselor de care are nevoie statul", dar ca nu mai este nevoie de o prezenta consistenta in teren a inspectorilor acestei institutii.Seful Guvernului a precizat ca la rectificarea bugetara anuntata vor fi alocate sume Ministerului Sanatatii, CNAS, Ministerului Muncii."De asemenea, va exista crestere si pe zona de investitii, incercam sa mobilizam toate resursele din bugetul de stat, din bugetele locale, din fonduri europene sau de la creditori pentru a asigura finantare consistenta a investitiilor", a afirmat el.Guvernul va majora plafonul de indatorare si plafonul privind tragerile din creditele contractate de autoritatile locale, decizia avand ca scop sprijinirea investitiilor.In prezent sunt pregatite instrumente de sprijin pentru companiile medii si mari.In ceea ce priveste datele care arata ca numarul bugetarilor a crescut cu peste 5.000 in primele trei luni ale acestui an, premierul prefera sa nu se pronunte inainte de a vedea care sunt cifrele oficiale si de a discuta cu ministrul Finantelor pe acest subiect."Nu l-am sporit cu 70.000. O sa verific datele. (...) Sunt angajati care isi fac treaba, care sunt dedicati servirii interesului cetateanului si sunt angajati care nu isi fac treaba. Este nevoie de o analiza facuta de fiecare conducator de institutie publica pentru a mai rari persoanele care plimba hartii si care nu rezolva probleme.Eu cred ca orice conducator de institutie care doreste ca institutia pe care o conduce sa obtina performanta are capacitatea de a imbunatati performanta printr-o evaluare corecta a angajatilor din institutie", a spus Orban.