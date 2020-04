Peste 1.100 de angajati ai Tarom vor intra in somaj tehnic, din 27 aprilie

Masurile trebuie mai intai aprobate de actionari

In schimb, se va mentine in activitate aproximativ 30-35% din totalul personalului la nivel de companie. Informarea are data 21 aprilie 2020.Compania are peste 1.900 de angajati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 7.835 lei in 2019."Avand in vedere lipsa resurselor financiare, materiale si necesitatea conservarii resurselor umane ale companiei, managementul acesteia a decis ca, pe perioada in care activitatea de transport aerian prin curse regulate va fi suspendata, o parte a personalului sa intre in somaj tehnic.Aceasta forma de protectie si conservare a resursei umane este necesara, avand in vedere ca in acest moment activitatea principala a companiei este practic blocata, insa exista speranta ca odata ce lucrurile revin la normal sa se reporneasca sistemul, iar personalul sa fie rechemat pentru sustinerea activitatilor viitoare.In acest sens, se vor mentine in activitate un numar de aproximativ 30-35% din totalul personalului la nivel de companie (numar de personal raportat la programul de operare transmis de catre Directia Comerciala pentru urmatoarele 90 de zile), respectiv aproximativ 690 de salariati activi, aproximativ 1.112 salariati vor fi supusi procedurilor de suspendare a CIM pe motiv de somaj tehnic", arata documentul "".Masura este temporara si nu presupune incetarea raporturilor de munca, ci doar"Pe toata durata in care salariatii se vor afla in somaj tehnic, ei nu vor presta activitate si nu vor beneficia de salariu, ca urmare a faptului ca vor avea contractul individual de munca suspendat, dar vor beneficia de o indemnizatie de somaj tehnic a carei valoare va reprezenta 75% din salariul de baza aferent postului ocupat.Se vor lua masurile necesare pentru ca salariatii aflati in somaj tehnic sa beneficieze de subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic din bugetul asigurarilor de somaj, in conditiile OUG nr. 32/2020, diferenta urmtnd a fi platita din bugetul angajatorului", precizeaza conducerea Tarom., restul personalului urmand a intra in somaj tehnic prin prisma unui plan de rotatie care va afecta in final aproximativ toti salariatii companiei.Aceasta varianta a somajului tehnic se suporta de catre stat doar pentru perioada starii de urgenta.Pandemia a afectat si compania de stat, care a fost nevoita sa suspende din 25 martie cursele interne si mai multe curse externe."Prin mai multe ordonante militare au fost suspendate progresiv zborurile catre mai multe state, in principal europene. Aceste masuri au afectat drastic programul de curse regulate efectuat de catre Tarom, ceea ce a generat pierderi semnificative pentru companie", se mai arata in document.In prezent,"Traficul aerian constituie un element esential pentru economia romaneasca. Mai mult decat orice alt mijloc de transport, transportul aerian a experimentat o crestere semnificativa in ultimul deceniu. Mai exact, traficul aerian din Romania a crescut semnificativ in ultimii sase ani, cu aproximativ 106% fata de numarul de pasageri din 2013, fiind sprijinit de dezvoltarea turismului si de consolidarea infrastructurii din Romania", se precizeaza in document.Potrivit acestuia, fiecare euro cheltuit in sectorul aviatiei genereaza 3 euro pentru economia globala.Contactati de News.ro,Toate deciziile privind somajul tehnic trebuie aprobate de actionari", au declarat pentru News.ro reprezentantii Tarom.Compania a fost infiintata in 1954.Tarom a estimat pierderi de 171,37 milioane lei pentru 2019, la venituri totale de 1,51 miliarde lei.In 2018, Tarom a avut pierderi de 182,77 milioane lei si venituri totale de 1,38 miliarde lei, potrivit datelor raportate Ministerului de Finante. Cheltuielile totale au fost aprobate la nivelul de 1,68 miliarde lei.Tarom a transportat in 2018 circa 2,9 milioane de pasageri, cei mai multi pasageri din ultimul deceniu.