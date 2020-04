Somaj tehnic pentru bugetari, doua saptamani pe luna. Orban i-a anuntat intr-o emisiune Tv

Ziare.

com

Orban spune ca a fost gandit un mecanism prin care, in unele zone ale sistemului public, jumatate dintre angajati sa lucreze 15 zile, iar restul sa fie "platiti intr-un fel de somaj tehnic si invers"."Sunt zone publice care nu pot fi afectate, ba chiar avem nevoie de resurse suplimentare. Nu putem afecta zona de spitale, DSP, ambulante, zona MAI cu jandarmi, pompieri, politisti, nu putem afecta zona militara. Sunt mai greu de afectat zona Ministerului Muncii, pentru ca ANOFM este implicata in acordarea si procesarea sumelor pentru somajul tehnic, AJPIS, ITM, Casele de Pensii sunt implicate. Sunt zone publice unde nu putem lua masuri similare cu somajul tehnic", a explicat premierul, la B1 Tv.El a spus ca, pentru alte zone, a fost gandit "un mecanism care tine de evitarea riscului de raspandire a viruslului"."Impartim angajatii in doua, fiecare parte sa poata mentine functionalitatea institutiei publice. Fiecare angajat lucreaza 15 zile, restul sunt platiti intr-un fel de somaj tehnic si invers. Acest mecanism trebuie sa asigure functionarea zonei publice. Practic, jumatate din angajati vor fi intr-o forma de somaj tehnic si beneficiaza de 75% din salariul mediu brut", a afirmat Orban.