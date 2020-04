Un nou numar de telefon la care se pot obtine informatii suplimentare cu privire la somajul tehnic

021.444-0000

Ziare.

com

"Incepand cu data de 14 aprilie 2020, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pune la dispozitia cetatenilor un nou numar de telefon -, la care acestia pot suna pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la somajul tehnic si la facilitatile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020.Noul numar de telefon, operat in parteneriat cu Telekom Romania, optimizeaza serviciul de informare efectuat de ANOFM, scurtand timpii de asteptare. Astfel, inca din faza de initiere a apelului, cetatenii vor putea fi repartizati catre operatorii call-centerului, in functie de categoria in care se incadreaza", precizeaza institutia.Potrivit sursei citate, noul call-center va functiona in acelasi interval orar ca pana in prezent, respectiv intre orele 9:00 - 16:00, de luni pana joi, respectiv intre orele 9:00 - 13:00, vineri.ANOFM reaminteste faptul ca angajatorii au la dispozitie platforma digitala https://aici.gov.ro pentru incarcarea documentelor necesare acordarii somajului tehnic pentru angajatii carora li s-a suspendat temporar contractul individual de munca din initiativa angajatorului, conform prevederilor legale.Vezi si Ministrul Muncii: Peste 56.000 de companii au cerut somaj tehnic pentru 459.000 de angajati