Cele mai cautate locuri de munca, dar si cele mai bine platite joburi

Asistenti medicali;

Manageri Financiari;

Contabili;

Auditori;

Medici chirurgi;

Avocati;

Manageri;

Specialisti marketing;

Terapeuti;

Reprezentanti de vanzari;

Soferi de tir;

Profesori;

Instalatori;

Manageri constructori;

Medici de familie;

Systems software developers.

farmacist;

medic chirurg;

avocat;

asistent medical;

inginer sau analist financiar.

Ziare.

com

Fie ca ne dorim sa evoluam sau doar vrem o schimbare, multi dintre noi cautam anunturi locuri de munca pentru a fi la curent cu noutatile din domeniu. Pentru a-ti usura cautarile, am facut un clasament al celor mai cautate, dar si cele mai bine platite locuri de munca.Mai multe meserii au devenit populare de-a lungul anilor, la fel cum multe dintre locurile de munca de acum cativa ani pare ca au disparut, desi in continuare se cauta persoane specializate. Conform studiilor facute de World Economic Forum, exista mai multe meserii ale viitorului, iar printre cele mai cautate joburi sunt cele in domenii precum: domeniul medical si tehnologic.O analiza mai exacta a realizat si Biroul de Statistica a Fortei de Munca din Statele Unite care, impreuna cu Inc. Magazine s-au folosit de castigurile anuale medii preconizate si au ajuns la concluzia ca cele mai bune meserii de viitor sunt urmatoarele:Pentru cele mai bine platite meserii, in urma celor mai multe anunturi de locuri de munca, pentru femei, potrivit Biroului de Statistica a Fortei de Munca din SUA, se incadreaza meserii in domenii precum sanatate, juridic, management si tehnologic. Mai exact, sunt cautate locuri de munca pentru:Daca esti in cautarea unui job si vizionezi des anunturile de locuri de munca, atunci trebuie sa stii ca printre cele mai bine platite meserii din Romania se afla cele din domenii de productie, inginerie, servicii bancare, contabilitate, asigurari si servicii financiare.Si vanzarile sunt un domeniu profitabil, deoarece marketing-ul continua sa se dezvolte si ramane unul dintre cele mai importante sectoare financiare.Contrar acestor studii, sunt domenii de interes care sufera de forta de munca, in ciuda veniturilor substantiale oferite.