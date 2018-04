Diversificarea veniturilor - modalitate primordiala de economisire pentru studenti

Gandeste la nivel inalt, economiseste la nivel ridicat!

Munceste part-time - este una dintre solutiile la care recurg foarte multi studenti care isi doresc extinderea nivelului financiar, mai ales ca exista o multitudine de astfel de oferte (plus ca angajarea intr-un domeniu care are legatura cu profilul facultatii pe care o urmezi se considera experienta in munca si te va ajuta la o viitoare angajare);

Opteaza pentru munca online - exista o multime de site-uri care le ofera celor interesati posibilitatea de a munci fara sa aiba nevoie de o dovada a pregatirii lor profesionale (pe orice site de comparatii gasesti astfel de optiuni de angajare online, ca traducatori, scriitori, redactori, copywriteri, etc.). De cele mai multe ori, pe baza calitatii muncii prestate si a recenziilor primite, poti avea parte de un succes financiar excelent;

Ofera meditatii - elevii din ciclurile inferioare au nevoie de indrumare, dar, de cele mai multe ori parintii lor nu-si permit sa plateasca ore de meditatii la cadrele didactice cu experienta, asa ca solutia oferita de un student este reciproc avantajoasa, in sensul ca tu vei obtine niste sume de bani in mod stabil, iar acestia nu vor plati la pretul pietei.

Acest lucru se datoreaza lipsei de implicare a respectivului student, care, in loc sa identifice cat mai multe optiuni de a castiga bani, se rezuma doar la veniturile din bursa si cele obtinute de la parinti.Dar, ce-ai face daca ai studia intr-o tara straina, asa cum sunt cele nordice, in care facultatea este platita si nu subventionata de la stat? Ai incepe sa cauti imprumuturi fara dobanda in Danemarca ( kviklan DK gratis ) sau in Norvegia ca sa-ti platesti studiile?Nu le vei obtine fara o sursa stabila de venit, asa ca, indiferent de locul in care studiezi, indicat este sa cauti sa-ti diversifici sursele de venit, astfel incat sa ai parte de o siguranta financiara, dar si care sa-ti permita sa facieconomii.Cu certitudine ca ai impresia ca nivelul tau financiar nu se poate ridica mai mult de "bursa si banii de la parinti", asa ca, mai degraba ai prefera sa duci o existenta searbada din punct de vedere financiar si sa te multumesti cu putin decat sa cauti solutii pentru a-ti creste nivelul de satisfactie financiara.Nu uita ca, atunci cand dai dovada de implicare si initiativa, astfel de caracteristici te vor ajuta sa ai parte, mai tarziu, de mult mai mult succes in cariera ta profesionala, fiindca, in general, angajatorii apreciaza astfel de persoane.Iata cum, fara sa ai prea multe optiuni financiare la inceput (doar bursa si subventiile de la parinti), pe parcurs, cu putina determinare, ambitie si initiativa o sa-ti poti construi un portofoliu financiar foarte solid, oferindu-ti in acelasi timp si posibilitatea de a economisi.