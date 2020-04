Economia SUA a pierdut in 4 saptamani aproape toate joburile create in 11 ani

Ziare.

com

Inchiderea fortata a afacerilor la nivel national a dus din nou la cresterea numarului de solicitari pentru indemnizatii pentru somaj, care a atins saptamana trecuta 5,24 milioane, a anuntat joi Departamentul Muncii.In combinatie cu cele trei rapoarte anterioare privind cererile pentru indemnizatii de somaj, numarul americanilor care au facut astfel de solicitari in ultimele patru saptamani a atins, relateaza CNBC.Acest numar este aproape de cele 22,442 milioane de joburi create in afara sectorului agricol din noiembrie 2009, cand economia Statelor Unite a inceput sa adauge locuri de munca dupa recesiune.Doar 417.000 de lucratori din SUA mai trebuie sa depuna cereri de indemnizatii pentru somaj pentru a anula tot castigul realizat incepand cu 2009, cifra urmand probabil sa fie depasita cu usurinta in aceasta saptamana.Ritmul rapid al pierderilor de locuri de munca va fi fara precedent, eliminand in doar cinci saptamani locurile de munca infiintate pe parcursul a peste 10 ani.