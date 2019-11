Job in timpul facultatii: 3 motive pentru care studentii ar trebui sa aiba in vedere aceasta posibilitate

Ziare.

In plus, conexiunile profesionale pe care le faci in timpul facultatii iti pot deschide usi pe care altfel le-ai gasi inchise. Se poate intampla ca o persoana pe care o cunosti in timpul unui internship sau al unui job part-time din timpul studiilor sa te recomande pentru un loc de munca bine platit dupa absolvire.Munca in timpul facultatii are multe beneficii. Multi studenti sustin ca un job part-time poate sa ii distraga de la studii, insa, pentru ca acest lucru sa nu se intample, este important de gasit un echilibru intre cele doua activitati.Iti prezentam, in randurile ce urmeaza, trei motive pentru care un job in timpul facultatii este important:Nimeni nu invata cum sa gestioneze finantele peste noapte. Daca decizi ca primul job va fi dupa terminarea facultatii, vei avea, intr-adevar, mai mult timp liber pentru a studia ori pentru a petrece, insa amanarea intrarii pe piata muncii ar putea insemna si o lipsa de familiaritate cu propriile finante. Anunturi joburi sunt foarte multe, dar e esential sa il gasesti pe cel potrivit pentru tine, astfel incat locul de munca ales sa nu devina o povara.Un job in timpul facultatii nu presupune neaparat sa te poti intretine in totalitate, dar, daca iti asumi responsabilitatea pentru cheltuielile proprii, cum ar fi factura la telefonia mobila, abonamentul pentru transport ori costurile pentru divertisment, vei invata mai multe despre cum sa gestionezi banii, astfel incat tranzitia de la facultate (unde studentii se bucura, in cele mai multe cazuri, si de sprijinul parintilor) la piata muncii (unde angajatul ar trebui sa se descurce cu salariul primit) ar trebui sa fie mai lina.Dupa absolvire, s-ar putea sa te gasesti intr-o pozitie in care sa fii nevoit sa iei decizii rapide, sa ai deadline-uri intense si sa iti asumi responsabilitati importante.Uneori, cele opt ore de la locul de munca nu sunt suficiente pentru a duce la bun sfarsit toate sarcinile care iti sunt atribuite. De aceea, experienta pe piata muncii ar putea sa iti fie de folos la primul serviciu dupa absolvire.Uneori, sa faci fata tuturor cerintelor unui loc de munca poate fi coplesitor, iar un program bine stabilit si abilitatile de gestionare a timpului - pe care le poti dobandi lucrand in timpul facultatii - pot fi salvatoare.Un job in timpul studiilor presupune un orar bine stabilit, astfel incat orele la locul de munca si cele petrecute la cursuri sa nu se suprapuna si sa reusesti sa imbini armonios cele doua activitati. Asadar, este important sa capeti aceasta abilitate de a avea controlul timpului.Faptul ca vei capata experienta in timpul facultatii te ajuta sa fii in fata competitorilor. Chiar si un simplu internship - fie ca e platit sau nu - cantareste destul de mult in ochii potentialilor angajatori, care pot crede ca stii care sunt responsabilitatile unui loc de munca. Acest lucru te ajuta sa fii in fata celorlalti absolventi care isi cauta un job in acelasi domeniu.Pe de alta parte, exista angajatori care vor sa aiba in echipa persoane care s-au descurcat bine si la scoala, mai ales daca jobul ales este in stransa legatura cu studiile urmate. Astfel ca este important sa ai un job in timpul facultatii, in aceeasi masura in care este recomandat sa mergi la cursuri si sa absolvi fara probleme.