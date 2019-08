Jobul care se plateste, in medie, cu 112.000 de dolari pe an si ofera cele mai bune oportunitati de dezvoltare - Nu e din IT

Ziare.

Ei bine, nu. Cel putin nu in SUA, unde conform unui studiu realizat de platforma Glassdoor in randul angajatilor americani, administratorii fiscali au cel mai bun rating in privinta avansarii in cariera, dar si cel mai mare salariu mediu - de 112.021 de dolari pe an, arata MarketWatch Odata cu introducerea tehnologiei in domeniul bancar, se pune accent din ce in ce mai mare pe faptul ca administratorii fiscali trebuie sa construiasca relatii cat mai stranse cu clientii.Studiul a fost facut chiar de angajatii in aceste domenii. Ei au fost rugati sa isi evalueze locul de munca cu puncaje de la 1 la 5. Administratorii fiscali au oferit o evaluare de 4,1, comparativ cu aproximativ 3, cat au obtinut alte posturi.Administratorii fiscali sunt urmati de dezvoltatorii software care lucreaza pe platforma Salesforce si care castiga, in medie, 81.721 de dolari anual. Urmeaza designerii de produse cu 102.054 de dolari/an; managerii de strategie cu 142.328 de dolari/an; managerii de HR, cu 84.700 de dolari/an; audit manager cu 102.521 de dolari pe an si data scientists (specialisti in culegerea si interpretarea datelor), cu 110.160 de dolari pe an.A.G.