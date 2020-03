Optiuni aflate la indemana angajatorilor in contextul COVID-19

Ziare.

Legislatia in vigoare permite companiilor sa adopte o serie de masuri in aceste sens, in functie de gradul si modul in care le este afectata activitatea, de la intelegeri amiabile intre angajatori si angajati, la somaj tehnic sau masuri care privesc forta majora. Fiecare optiune prezinta, insa, atat o serie de restrictii, cat si o serie de avantaje si dezavantaje.Tot mai multi angajatori se confrunta, in aceasta perioada, cu reducerea drastica a activitatii, care le afecteaza stabilitatea financiara si, implicit, posibilitatea de a plati salariile angajatilor.O prima solutie pentru diminuarea costurilor, valabila in cazurile mai putin grave, ar putea fi negocierea directa cu salariatii pentru reducerea programului de lucru si, implicit, a salariilor.O alta solutie ar putea fi aceea in care angajatorul solicita angajatilor sa intre in concediu de odihna pe perioada reducerii activitatii. Astfel de masuri pot fi aplicate, insa, doar in anumite conditii.Companiile pot aplica somajul tehnic in cazul in care activitatea le este intrerupta in totalitate sau partial in relatia cu o parte a angajatilor, care nu vor mai avea posibilitatea sa isi desfasoare activitatea pentru o anumita perioada de timp.Pentru a putea implementa aceasta masura, compania trebuie, mai intai, sa identifice motivele economice, tehnice sau structurale care justifica intreruperea temporara, partiala sau totala, a activitatii si sa detalieze aceste motive in decizia cu privire la intreruperea temporara a activitatii.Pe perioada somajului tehnic, salariatii sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie de cel putin 75% din salariul de baza, contractele de munca fiind, in aceasta perioada, suspendate.Guvernul Romaniei a adoptat, recent, o ordonanta de urgenta care prevede ca statul va sustine, din bugetul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, plata indemnizatiei aferente somajului tehnic pentru angajatii firmelor afectate de pandemie, insa in limita a 75% din salariul mediu brut pe economie, pentru doua categorii de angajatori: cei afectati direct de instituirea starii de urgenta si cei afectati indirect, care isi reduc activitatea, cu indeplinirea, insa, a anumitor conditii si formalitati.O alta forma de somaj tehnic este cea care permite angajatorului sa reduca programul de lucru de la cinci zile pe saptamana la patru zile, cu diminuarea in consecinta a salariului, insa aceasta poate fi adoptata doar in cazul reducerii temporare a activitatii, din motive economice, tehnologice sau structurale, pentru perioade care depasesc 30 de zile lucratoare.In situatia in care este invocata forta majora in relatiile de munca, aceasta implica suspendarea contractelor de munca, fara plata vreunei indemnizatii catre angajatii afectati.Totusi, este extrem de important de precizat ca, pentru a se stabili daca o companie poate suspenda contractele de munca ale angajatilor ca urmare a reducerii/intreruperii activitatii din cauza COVID-19 invocand forta majora, trebuie analizate motivele exacte ale unei astfel de decizii si trebuie verificat, in concret, daca sunt indeplinite conditiile fortei majore.Asadar, masurile pe care le pot aplica angajatorii in aceasta perioada trebuie analizate si aplicate de la caz la caz, in functie de situatia particulara a fiecarei companii, de relatia curenta cu angajatii si de gravitatea situatiei create de pandemie.