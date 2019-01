PhotoHotel, locul de munca la care te simti ca in vacanta!

Ce este PhotoHotel?

Ce trebuie sa faci ca fotograf hotelier la PhotoHotel?

Ce beneficii ai daca lucrezi cu PhotoHotel?

Exista, insa, si companii in care oricine isi doreste sa lucreze si care demonstreaza ca sintagma "job de vis" nu este un cliseu!Daca esti curios sa afli cum arata o zi la locul de munca in care te vei simti ca in vacanta, cauta " job la Photohotel "!Cu siguranta ca ti-am starnit curiozitatea, motiv pentru care trebuie sa aducem cateva lamuriri.Pentru a intelege mai bine ce presupune acest job de vis e important sa stii cateva aspecte importante despre PhotoHotel.Aceasta este o companie care activeaza in domeniul fotografiei turistice, de mai bine de 10 ani si care s-a nascut din pasiunea a doi antreprenori experimentati, Florin Castravete si francezul Ramzi Abichou.Din 2008 si pana in prezent, demersurile PhotoHotel au propulsat aceasta companie in topul business-urilor de profil, la momentul actual detinand pozitia de leader pe piata din Europa.Desi acest brand este o activ la nivel international si si-a desfasurat activitatea, in faza sa incipienta, in Insula Creta, sediul principal este localizat in Romania, la Brasov.Activitatea ta presupune sa mergi intr-una dintre cele 12 locatii in care activeaza compania, pentru a face poze turistilor. Distractia este garantata, mai ales ca nu vei rata nicio petrecere si niciun eveniment interesant care are loc in hotelul in care vei fi repartizat.In prezent, compania se afla in 12 destinatii din Grecia (Creta, Rodos, Corfu, Atena), Spania (Andaluzia, Mallorca, Menorca), Insulele Canare (Tenerife, Lanzarote, Fuertenventura, Gran Canaria) si Malta.In fiecare an, mai bine de 200 de angajati activeaza in cele peste 100 de structuri hoteliere de lux, unde se distreaza altaturi de turisti si unde au ocazia sa exploreze locuri noi.Viitorul se anunta si mai atractiv, deoarece cei de la PhotoHotel planuiesc sa se extinda si in alte destinatii.Cand spuneam ca jobul la PhotoHotel este unul pe care oricine si l-ai dori, aveam in minte mai multe argumente, pe langa cele mentionate pana acum.Colectivul tanar, veniturile lunare motivante care pot depasi, chiar din primele luni, 1000 de euro net si oportunitatea de a calatori in cele mai extravagante destinatii turistice ale lumii sunt doar cateva dintre principalele motive sa nu mai stai pe ganduri si sa aplici pentru un job la aceasta companie.In plus, ai ocazia sa lucrezi cu fotografi profesionisti, sa utilizezi aparatura performanta si sa participi in cadrul traingului gratuit pe care orice viitor angajat il urmeaza.