Pot fi convinsi tinerii sa nu mai renunte rapid la joburi? Afla ACUM care sunt principalele asteptari pe care le au de la sefii lor!

Poti fi convinsi tinerii sa ramana vreme indelungata intr-o companie?

Este cunoscut faptul ca milenialii tind sa se plictiseasca mai usor, avand in vedere ca au crescut intr-o societate in continua schimbare. Ei au nevoie sa simta ca evolueaza, atat din punct de vedere personal, cat si profesional, dar si sa aiba parte de experiente noi, care alunga monotonia. Prin urmare, schimbarea locului de munca este o masura alternativa aplicata de ei pentru a-si satisface "nevoia de nou".Un alt motiv ar putea fi dorinta de a descoperi lucruri despre ei, ceea ce ii face nu doar sa renunte la joburi, ci si sa-si incerce norocul in alte arii de activitate. Specialistii sunt de parere ca aceste schimbari au mai multe avantaje decat dezavantaje.In primul rand, tinerii obtin mai multa experienta pe piata muncii, uneori in mai multe domenii, ceea ce le va oferi o serie de noi abilitati si cunostinte. In al doilea rand, adaptabilitatea lor este stimulata prin schimbarea locurilor de munca si le va fi mai usor sa se integreze in medii necunoscute, ceea ce este vital in societate actuala.Nu in ultimul rand, tinerii care cauta neincetat noi experiente au sanse mai mari sa isi gaseasca adevaratele pasiuni si sa acceada in domenii care le pareau interzise la inceputul drumului ca adulti.Daca primesc ceea ce cauta, tinerii angajati vor ramane. Pe langa oportunitatile de a invata si a dezvolta noi seturi de abilitati, ei isi doresc manageri capabili, adevarati lideri care sa aiba un rol fundamental in dezvoltarea carierei lor.Milenialii cauta mentori care stapanesc tehnici de coaching , oameni care sa ii inspire si care sunt dispusi sa poarte constant discutii cu ei. Nu isi doresc sa li se spuna ce functioneaza si ce nu, vor sa fie apreciati pentru ceea ce fac bine si sa fie instruiti in vederea imbunatatirii aspectelor mai putin reusite ale muncii lor.Ca majoritatea oamenilor, Generatia Y nu doreste tensiuni la locul de munca si, mai ales, nu provocate de sefi. De fapt, tinerii chiar sunt mai putini dispusi sa tolereze discordiile si vor fi primi care vor alerta departamentul de HR.Ei vor sa lucreze cu manageri pregatiti, respectuosi, deschisi spre nou si stapani pe ei. Le displace in mod deosebit atitudinea superioara pe care unii o afiseaza si resping abuzul ca tactica de management.Intr-o lume dominata de anunturi, reclame si tehnologie, ceea ce iese in evidenta cel mai mult este originalitatea. Tinerii vor sa fie indrumati de lideri autentici , cu abordari noi si in care pot avea incredere. Ei ii respecta si mai mult pe sefii care fac lucruri pentru bunastarea tuturor si nu a afacerii in sine.Conform studiilor, milenialii au o sete greu de stapanit de a invata de la liderii pe care ii admira si acesta poate fi asul din maneca al unei companii care isi doreste sa atraga si sa-si pastreze angajatii tineri.