Suntem pe primul loc in UE la accidente mortale la locul de munca

Conform statisticilor europene privind accidentele de munca, "accidentele mortale" sunt definite drept cele care duc la moartea victimei in termen de un an de la producerea accidentului. In termeni mai generali, un accident la locul de munca este definit ca un eveniment ce duce la vatamarea fizica sau psihica a persoanei in cauza.Potrivit Eurostat, in statele membre, cele mai scazute rate de incidenta au fost inregistrate in Olanda (0,8 la 100.000 de lucratori), Suedia (1,2), Germania (1,3), Danemarca (1,4), Cipru (1,5) si Regatul Unit (1,6), in timp ce la polul opus de afla Romania cu cele mai mari rate de incidenta (7,5), urmata de Portugalia (4,6), Luxemburg (4,4), Bulgaria si Lituania (4,3).In 2015, au fost inregistrate 3.497 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), acest lucru insemnand o rata standardizata de incidenta de 2,4 accidente mortale la 100.000 de lucratori."Numarul accidentelor intr-un anumit an este probabil legat intr-o oarecare masura de nivelul general al activitatii economice al unei tari si de numarul total de persoane angajate in economia sa", arata raportul.Eurostat a publicat raportul cu ocazia Zilei Mondiale a Sigurantei si Sanatatii la Locul de Munca, o campanie internationala anuala de promovare a muncii sigure, sanatoase si decente, ce are loc in 28 aprilie.