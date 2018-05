Ce oras conduce in topul preferintelor tinerilor romani care s-ar muta pentru un job

concediul platit in strainatate;

asigurare de sanatate privata;

sala de relaxare la birou;

posibilitatea de a lucra de la distanta;

transport asigurat sau decontarea costurilor;

abonament la sala de sport;

posibilitatea de a cumpara actiuni la firma respectiva (in aceasta ordine a preferintelor) ", se mai arata in comunicat.

Ziare.

com

Clujul este urmat de Bucuresti si Sibiu."Preferintele celor chestionati in ceea ce priveste orasele din tara noastra in care ar fi dispusi sa se mute pentru un job sunt clare: pe primul loc este Cluj-Napoca (46% dintre respondenti l-ar alege), urmat la mare distanta de Bucuresti (17%), iar apoi Sibiu (8%), Brasov (7,5%), Timisoara (5,9%), iar pe ultimele locuri se situeaza Oradea, Iasi, Targu-Mures, Alba Iulia, Constanta si Arad", se arata intr-un comunicat al Targului de Cariere.Participantii la sondaj au fost intrebati si ce i-ar motiva sa se mute pentru un loc de munca intr-o alta localitate.Astfel, 77% considera ca locul de munca trebuie sa fie in domeniul lor de interes, 67% doresc posibilitati de promovare, 55% considera un salariu mai mare drept criteriu definitoriu care i-ar determina sa se reloce, iar 47% au afirmat ca doresc si locuinta de serviciu."Cand vine vorba de beneficiile oferite de angajator, pe langa cele salariale, participantii la Targul de Cariere au afirmat ca cele mai importante sunt:De asemenea, 76% dintre respondenti au sustinut ca nu conteaza unde se angajeaza, atata timp cat li se ofera un salariu mai mare, iar, in acelasi timp, pentru 51% dintre cei chestionati este mai important prestigiul locului de munca decat salariul."Cand vine vorba de ore suplimentare petrecute la birou, 57% ar accepta acest lucru daca i-ar ajuta in dezvoltarea personala, iar 39% pentru recompensa financiara. Abia 4% ar ramane peste program, pe motiv ca 'asa se face'", au mentionat reprezentantii Targului de Cariere.Sondajul a fost realizat in perioada 9 martie - 3 mai, in Iasi, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca, Targu-Mures, Oradea si Alba-Iulia, orase unde s-a desfasurat evenimentul de recrutare in aceasta primavara, pe un esantion de 1.926 de persoane.Targul de Cariere se desfasoara de 12 ani in mai multe orase din Romania, dar si in Chisinau, Republica Moldova.