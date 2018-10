Cum arata jobul ideal intr-o companie de top?

Ziare.

Cel mai mare targ de cariera,reuneste in aceasta toamna, dintre care cei mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit si Consultanta, Retail, Financiar - Bancar.Organizat bianual, Angajatori de TOP este un eveniment de referinta pentru piata de resurse umane, avand o traditie de 12 ani.Obiectivul evenimentului este sa faciliteze interactiunea dintre angajatori si candidati si sa le ofere acestora din urma contextul in care pot avea acces la oportunitati de cariera si sesiuni de dezvoltare personala si profesionala.Toamna aceasta evenimentul promite candidatilor sa ii aduca mai aproape de jobul ideal, mesajul principal fiindEvenimentul reuneste peste 6000 de oportunitati de cariera, 130 de companii de top, programe de internship & trainee, workshop-uri pentru dezvoltarea personala si profesionala, consiliere gratuita in cariera.Ce inseamna un job ideal? Din perspectiva angajatorilor principalelesunt: munca in echipa (70%), posibilitatea de a evolua profesional (70%), pasiune (60%), un loc de munca provocator (58%) si flexibilitate (50%).Angajatorii inteleg ca modul in care membrii unei echipe colaboreaza, eficienta cu care lucreaza impreuna sunt aspecte care definesc un loc de munca ideal. Astfel angajatii vor performa la potential maxim, iar dezvoltarea si evolutia profesionala a fiecarui membru se bazeaza pe modul in care interactioneaza cu ceilalti colegi.Joburile care au la baza o pasiune implinita, alaturi de un mediu de business provocator si flexibil au fost aspecte mentionate de companii ca avand un impact major asupra a ceea ce inseamna un job ideal.In ceea ce priveste beneficiile oferite de angajatori pentru a asigura, companiile ofera angajatilor posibilitatea sa lucreze intr-o echipa cu colegi prietenosi (58%), le pun la dispozitie un manager care se preocupa de dezvoltarea lor profesionala (48%), asigura un program de lucru care le ofera un echilibru intre viata personala si cea profesionala (48%), schimb de experiente la nivel international (45%), un spatiu de lucru modern, cu un design atractiv (43%) si posibilitati de avansare rapida in cariera (38%).Acestea sunt cateva dintre avantajele pe care le ofera companiile pentru a se asigura ca au deschise joburi ideale in cadrul targului de cariera Angajatori de TOP.Cei mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit si Consultanta, Retail si Financiar - Bancar, iar diversitatea oportunitatilor de cariera acopera toate nivelurile de experienta, de la joburi pentru profesionisti pana la joburi pentru juniori si studenti.Pentru ca sansele de a obtine un job in urma evenimentului Angajatori de TOP sa creasca este important ca participantii sa manifeste seriozitate si motivare de la prima interactiune pe care o au cu angajatorii, iar asteptarile lor sa fie realiste.La fel de important este modul in care au redactat CV-ul. Daca au nevoie de consiliere de cariera sau recomandari in privinta modului in care este redactat CV-ul, pot trece pe la standul CV Experts unde primesc gratuit sfaturi valoroase din partea consultantilor in HR.Un alt punct important pe agenda participantilor sunt conferintele si workshopurile care ii vor ajuta in dezvoltarea pe plan profesional si personal, acestea fiind adresate atat candidatilor cu profil IT sau inginerie, cat si candidatilor cu profil non-tehnic.O parte dintre angajatorii care au confirmat deja prezenta la Angajatori de TOP Bucuresti sunt: ABS Software Development, Adecco, Allianz Technology, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Baneasa Shopping City, BCR, Bertrandt, British American Tobacco, Carrefour Romania, Computer Generated Solutions Romania, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell, DM Drogerie Markt, DXC Technology, Ericsson, Exiger, Federal-Mogul Motorparts, Finastra, Genpact, Grup Renault Romania, Harman, Henkel, HP Inc, Intralinks, Kaufland Romania, Lidl Romania, London Stock Exchange Group, McDonald's in Romania, Michelin, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, Orange Romania, P&G, PayPoint, Philip Morris International, Playtika, Raiffeisen Bank, REWE Romania - Penny Market, Rompetrol KMG, Cegedim Service Center, Societe Generale European Business Services (SG EBS), Teleperformance Greece, Teleperformance Romania, TELUS International Europe, TELUS International Europe, Veeam Software, Verint, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro Digital Operations & Platforms.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti , ulterior pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 12 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: www.hipo.ro , singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti, Timisoara si online, pe www.hipo.ro;, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data;, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;* Studiul, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.