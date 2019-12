De ce sa participi la targurile de cariere - beneficii pe care le obtin doar companiile prezente

Ziare.

Aceste evenimente sunt ideale pentru a atrage atentia. Planul de marketing trebuie sa aiba ca scop stabilirea unei identitati vizuale marcante, care sa ii faca pe cei interesati sa intre in contact cu reprezentatii companiei si sa ceara mai multe detalii. De aceste aspecte se poate avea grija atat online, cat si la fata locului. Evenimentul la care urmeaza sa ia parte compania trebuie sa fie promovat pe retelele de socializare prin diverse moduri: reclame, evenimente, postari, bannere, newslettere, video-uri de recrutare.La standul asignat este importanta prezenta a cel putin un rollup care sa aiba un design atractiv pentru care sa se foloseasca toate elementele de identitate vizuala a companiei. De asemenea, introducerea unui mesaj captivant si creativ va face recrutarea mai usoara. Din prezentare nu ar trebui sa lipseasca brosurile. Acestea vor fi impartite participantilor la targ care nu au destul timp sa afle mai multe pe loc sau care vor sa dea informatia mai departe unor prieteni. Daca imaginea companiei este creata dupa un plan bine definit, succesul va fi garantat.O companie participa, de regula, la targurile de cariere pentru a gasi mai usor candidatii corespunzatori pentru posturile disponibile. Sansele ca acest lucru sa se intample cresc atunci cand si cei care participa in interes propriu cauta activ un loc de munca sau isi doresc o schimbare in viata profesionala. Pentru a nu irosi timp pretios de nicio parte, companiile trebuie sa stie ce oameeni cauta si care vor fi indatoririle acestora pe termen lung.Desigur, intalnirile de la targ nu pot lua locul interviurilor, insa viitorii angajati pot comunca mai usor cu reprezentantii companiei inainte de a decide daca isi doresc sa candideze pentru o pozitie. Exista si situatii in care companiile amenajeaza un spatiu special destinat interviurilor pe loc. Pentru aceste situatii abordarea trebuie sa fie relaxata, dar profesionista si candidatul trebuie incurajat sa fie el insusi. Multi dintre viitorii angajati au nevoie de timp sa se pregateasca pentru un interviu , iar cele spontane ar putea sa-i ia prin surprindere. Insa prima impresie poate fi cea mai puternica si trebuie analizata cu atentie.Multe dintre targurile de cariere se adreseaza prospetilor absolventi in cautarea primului job. Pentru acestia, contactul direct cu angajatorul poate stabili o relatie de incredere intr-un timp mai scurt si genereaza oportunitatea de a-si cantari optiunile mai usor. Reprezentantii companiilor pot si ei sa afle mult mai multe despre noile generatii si nevoile lor in materie de locuri de munca. La astfel de targuri pot participa si studenti dornici sa descopere ce le rezerva viitorul in materie de cariera , iar o companie moderna, cu viziune nu poate lipsi din optiunile prezentate.Atunci cand o companie cauta candidati pentru posturi libere, se cheltuie sume importante pentru promovarea anunturilor prin platforme de specialitate sau prin firme de resurse umane. Targurile de cariere ofera o varianta mai putin costisitoare si un proces rapid de recrutare. Chiar si in cazul companiilor care nu organizeaza interviuri la fata locului, candidatii interesati nu vor intarzia sa apara. Astfel, companiile vor avea si de unde sa aleaga in zilele de dupa eveniment. Candidatii care au cele mai multe dintre calitatile cautate de angajator trebuie contactati cat mai repede, inainte sa uite de oportunitatile prezentate. Urmatorii pasi vor consta in stabilirea datelor pentru interviuri, teste sau alte etape ale procesului de recrutare.Participarea la targurile de cariere reprezinta un prilej de a tine publicul la curent cu activitatile companiei si oportunitatile puse la dispozitie de aceasta. O prezenta cu accent pe identitate si prezentare ii va atrage pe cei cu adevarat interesati de o viata profesionala prospera.