Orasul Virtual al Joburilor: 160 de companii si peste 9000 de oportunitati de cariera la Angajatori de TOP Virtual

Primavara aceasta au confirmat prezenta peste 160 de angajatori din domenii diverse de activitate, de la IT, FMCG, Servicii si BPO, Retail, Inginerie, Servicii Financiare, Telecom pana la Consultanta, Auto si Turism.- Evenimentul Angajatori de TOP Virtual elimina barierele geografice fiind accesibil tuturor, indiferent de orasul in care acestia locuiesc.- Candidatii pot "vizita" rapid standurile companiilor si pot aplica direct cu CV-ul completat pe Hipo.ro.- Nu exista costuri de transport si/ sau cazare, iar cei care sunt in cautarea unui job pot accesa evenimentul din fata laptopului, indiferent de ora.- Evenimentul le ofera candidatilor acces la o plaja mai larga de oportunitati de cariera si sanse mai mari de a obtine un job dorit.Noutatea editiei din aceasta primavara consta in posibilitatea de a vedea cum arata sediul companiei.Dupa accesarea platformeicandidatii pot accesa o serie de imagini din sediile companiilor participante, dar si informatii utile despre fiecare angajator.Cu ajutorulvor putea "pasi" in fiecare colt al sediului, avand astfel sansa de a vedea imagini cu sediile companiilor si mediul de lucru din companie inainte de a ajunge la interviu.Initiativa VR vine in completarea componentei de tehnologie pe care targul de joburi o inglobeaza la fiecare editie.Pentru a participa la Angajatori de TOP Virtual, candidatii trebuie sa isi creeze un cont si un CV pe site-ul www.hipo.ro Dupa logare, vor putea aplica la toate joburile de interes. Participantii au posibilitatea sa faca o selectie precisa a posturilor la care vor sa aplice.Filtrele de cautare afiseaza oportunitatile de cariera in functie de domeniul si / sau orasul de interes.In plus, editia aceasta cei care acceseaza Angajatori de TOP Virtual pot intra in tragerea la sorti pentru unul dintre cele 3 kit-uri de calatorie.Mai multe detalii aici: https://hipo.ro/targvirtual Cateva dintre companiile care participa la Angajatori de TOP Virtual sunt: ING, Siemens Industry Software, Ubisoft, WNS Global Services Romania, Vodafone Romania, Meda, Kreston, 2checkout, Adecco, Allianz Technology, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Banca Transilvania, BCR, BearingPoint, Bitdefender, Bosch Service Solutions, BRD - Groupe Societe Generale, British American Tobacco, CGI, Computer Generated Solutions Romania, Continental, DB Schenker GBS Bucharest, dm drogherie markt, DRiV, Emia.com, Enel, Ericsson, Expleo Group, Finastra, Flex, Genpact, Groupe Renault Romania, Harman, HELLA, HP Inc, JTI Romania, Kaufland Romania, Kellogg's, Kimball, KMG International - Rompetrol, Leroy Merlin, Lidl Romania, London Stock Exchange Group, Michelin Romania, Molson Coors GBS, Nestle, Nokia, Oracle, Orange Romania, P&G, Peek & Cloppenburg, PepsiCo, Philip Morris Romania, Playtika, Raiffeisen Bank, RapidSolution, REWE Romania - Penny Market, Societe Generale European Business Services, Teleperformance Romania, TELUS International Europe, UniCredit Bank, Veeam Software, Veoneer, Virtual7, Visteon, Wipro Technology etc.Angajatori de TOP Virtual poate fi accesat pe www.hipo.ro . In sectiunea dedicata evenimentului, vor putea vizita profilele companiilor, pot vizualiza joburile disponibile si cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.Mai multe detalii despre eveniment, aici