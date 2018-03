Peste 6.000 de oportunitati de cariera si 130 de companii la Angajatori de TOP

Editia aceasta cei care sunt in cautarea unui job au cateva motive intemeiate sa participe la eveniment:

Dimensiunea evenimentului : numarul si diversitatea companiilor prezente. 130 de companii cu planuri de recrutare in domenii de activitate diverse de la IT & Telecom, Servicii si BPO, Finante-Banci, FMCG, Retail, Inginerie & Automotive, Logistica, Audit & Taxe, Marketing vor fi prezente la Angajatori de TOP Bucuresti.

pentru toate nivelurile de experienta; Sesiuni de dezvoltare profesionala si personala: peste 35 de workshopuri si conferinte . In functie de aria de interes, cei care vor participa la eveniment pot alege dintr-o multitudine de tematici, sustinute de traineri din companii, manageri de departamente sau chiar CEO. Cateva dintre subiectele abordate sunt: Unbottle your potential: How to build a career in FMCG, Hard & soft skills that will get you hired, Machine learning & Artificial Intelligence Conference, Internet of Things & Automotive, Let's talk career! Behind the hiring process, Be more than a candidate, create your personal brand!, Learn IT! Participarea la workshopuri si conferinte este gratuita, iar programul si detalii despre sesiuni pot fi gasite aici ;

www.hipo.ro, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;

Angajatori de TOP , cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti si Timisoara;

, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti si Timisoara; DevTalks , eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data;

, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data; Top Talents Romania , program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;

, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani; Studiul Cei mai doriti angajatori, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.

Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit si pot participa la eveniment in baza CV-ului tip BarCode pe care il pot descarca din contul lor de pe www.hipo.ro.Accesul la eveniment este gratuit si va fi permis vineri, 23 martie, in intervalul 10:00-18:00 si sambata, 24 martie, in intervalul 10:00-17:00, la Sala Palatului.Vineri si sambata, in cadrul targului de cariera Angajatori de TOP vor fi deschise peste10% dintre joburi sunt deschise candidatilor cu peste 3 ani experienta, 18% persoanelor cu 1-3 ani experienta, 66% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 6% sunt pozitii in cadrul programelor de internship.Companiile prezente la Angajatori de TOP au deschise si, 58% dintre angajatori au astfel de oportunitati de cariera.Pentru aceste pozitii, companiile vor recruta candidati care detin abilitati de coordonare a unei echipe: Team Leader, Project Manager, Area Sales Manager, Retail Manager, Business Development Manager, Division Manager sunt cateva dintre joburile pe care le vor avea deschise.Indiferent de nivelul de experienta sau domeniul de activitate, in cadrul evenimentului candidatii au posibilitatea sa aplice la, in domenii precum: Contabilitate - Finante, Customer-Support, Inginerie, IT Software, Consultanta, Resurse Umane, Telecom, Vanzari, Controlul calitatii, Marketing etc.In privinta diversitatii programului de lucru, majoritatea companiilor au pozitii full time (92%), insa sunt companii care au deschise joburi care presupun un program de lucru flexibil: 39% sunt joburi part-time, 39% sunt joburi pe o perioada determinata si 26% work from home.Oferta companiilor este variata si din punct de vedere geografic. Pe langa pozitiile deschise in Bucuresti, companiile prezente la Angajatori de TOP au planuri de relocare in orase precum: Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea, Brasov, Craiova, Ploiesti.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut,, iar accentul este atat pe recrutarea de profesionisti, dar si de tineri absolventi si persoane entry-level.In privinta acoperirii pozitiilor deschise, dezechilibrul actual dintre numarul scazut de candidati cu un anumit profil si numarul mare de oportunitati de cariera determina dificultati in recrutare.Pentru 29% dintre companiile prezente la Angajatori de TOP, pozitiile pentru care intampina dificultati in procesul de recrutare sunt cele adresate candidatilor senior, 29% dintre acestea au spus ca intampina dificultati pentru pozitille middle-level, iar 41% au afirmat ca pozitiile entry-level sunt cele care le ridica dificultati.O parte dintre angajatorii care pot fi intalniti vineri si sambata la Sala Palatului sunt: Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMAZON, AMOMA.com, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Avira, Baneasa Shopping City, BCR, BearingPoint Romania, Bitdefender, Blue Projects, British American Tobacco, Carrefour Romania, Comdata Group Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, DB Global Technology, DB Schenker SSC, DXC Technology, ENGIE, Ericsson, Euromaster, EY Romania, Federal Mogul, FEV ECE Automotive, FINASTRA, G2-Travel, Genpact, Grup Renault Romania, Harman, Henkel, Hewlett Packard Enterprise - HPE (Romania), HP Inc, Huawei, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Kellogg's, Leroy Merlin, Lidl Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Nestle, Nobel, Noriel, Oracle, P&G Romania, Peek & Cloppenburg, PepsiCo, Philip Morris Romania, Photo Hotel, Playtika, Pro Credit, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Romfracht, Schneider Electric, Secure Works, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, TBI Bank, Team Extension, Teleperformance, TELUS International Europe, Total Global Services Bucharest, TTTech Development Romania, UniCredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, WALTER GROUP Austria, Winarrow, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, WNS Global Services Romania.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.In cei 11 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: