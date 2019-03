Record de participanti la Finance Boot Camp! 13 companii vin sa intalneasca tineri cu profil economic sau experienta in domeniul financiar

Ziare.

Editia din acest an prezinta tema "" si reunestecare au planuri de recrutare pentru programele lor de internship, trainee sau pentru job-urile entry-level pe care le au deschise.Noutatea editiei din acest an sunt cele doua sesiuni:siSpeed Interviews le ofera participantilor ocazia de a fi invitati la un scurt interviu de catre companiile: Deloitte Romania, KPMG, Michelin si Coca-Cola HBC Romania.In cadrul sesiunii de Round Tables, participantii pot discuta, pe rand, in grupuri de aproximativ 15 persoane, cu angajatorii: Allianz Technology, Deloitte Romania, KPMG, ACCA, Vodafone Romania si Molson Coors.Participarea la Finance Boot Camp este gratuita, insa, in selectia participantilor, vor conta de la rezultatele academice obtinute in timpul anilor de studii, pana la implicarea in activitati extracurriculare sau experiente internationale.Aplicantii trec printr-un proces de selectie ce presupune evaluarea CV-ului, iar pentru a primi o invitatie la eveniment, candidatul trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:- student, masterand sau proaspat absolvent al unei facultati cu profil economic sau tanar cu maximum 2 ani de experienta in domeniul financiar;- tineri cu rezultate academice remarcabile in timpul anilor de studiu;- implicare activa in activitati extracurriculare, precum: ONG-uri studentesti/voluntariat, programe de internship sau management trainee;- experienta internationala, prin intermediul unor programe sau studii.In cele doua zile ale evenimentului, pe 15 si 16 martie, participantii vor participa la activitati diverse si create special pentru a facilita un proces de dezvoltare acccelarata.Vor putea participa la conferinte, workshopuri, sesiuni de networking cu reprezentantii celor 13 companii prezente: Allianz Technology, Deloitte Romania, KPMG, Mazars, Michelin, ACCA, British American Tobacco, Coca-Cola HBC Romania, PwC, Schlumberger, Societe Generale European Business Services, Vodafone Romania si Molson Coors.Cei care vor sa participe la Finance Boot Camp se pot inscrie pe www.hipo.ro/cd pana pe 8 martie.Mai multe detalii cu privire la inscriere si agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro