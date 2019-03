Timisoara isi schimba numele in Orasul Joburilor: 3000 de posturi disponibile la Angajatori de TOP

Cum trebuie sa se pregateasca un candidat pentru o "vizita in orasul joburilor"?

Editia cu numarul 14 Angajatori de TOP Timisoara le propune candidatilor rolul de turisti in "Orasul joburilor".Evenimentul Angajatori de TOP se transforma pentru 2 zile in locatia "must visit", un oras pe care niciun candidat in cautarea unui loc de munca nu trebuie sa il rateze.Conceptul acestei editii, "Orasul joburilor", le prezinta candidatilor o destinatie de "calatorie" care ii aduce mai aproape de a obtine jobul dorit.Pe 15-16 martie, candidatii pot vizita standurile companilor, 70 de angajatori pe harta obiectivelor turistice si pot aplica la, programe de internship sau management trainee.Oportunitatile de cariera in domenii extrem de variate, prestigiul companiilor prezente, volumul joburilor, zona de continut dedicata workshop-urilor si conferintelor si posibilitatile de networking definesc Angajatori de TOP ca fiind cel mai important targ de cariera din Banat.Indiferent de tipologia de "turist": incepator, experimentat sau avansat, candidatii au doua zile in care sa viziteze toate "obiectivele turistice":- "Cartierele" din cadrul Angajatori de TOP:care ii vor ajuta in dezvoltarea profesionala si personala, sesiuni cu ajutorul carora se pot transforma in "turisti avansati" in cautarea unui loc de munca.- Pasionatii de IT au posibilitatea de a participa la. Cei care sunt interesati de ultimele inovatii in materie de tehnologie se pot inscrie la conferinta Java & Emerging Technologies, Smart Everything and QA&Testing sustinute de companiii partenere precum: Virtual7, ATOSS, SAP, Draxlmaier, Continental, Veoneer, Visteon, Wipro Technology, Plan.net, BeeSpeed subsidiara ZF, speakeri locali si internationali. Accesul se face pe baza de preinscriere pe www.hipo.ro pentru fiecare conferinta sau techlab in parte.- La standurile companiilorin recrutare care le pot oferi informatii utile cu privire la cum poate evolua cariera lor si cum pot face trecerea de la turist, la "locuitor cu acte in regula" in cadrul companiei respective;- O vizita la standul. Vizitatorii evenimentului vor avea ocazia sa isi imbunatateasca CV-ul din punct de vedere continut, aspect, relevanta in raport cu angajatorii la care vor aplica. Specialistii in recrutare le vor oferi feedback candidatilor si vor veni cu sfaturi despre cum pot atrage atentia angajatorilor prin intermediul CV-ului.Pentru ca timpul petrecut in Orasul joburilor sa fie valorificat la maxim, pregatirea trebuie sa fie pe masura. Este important ca cei care vor sa participe la Angajatori de TOP sa isi faca "ckeck-in-ul", sa se inscrie la sectiunea dedicata evenimentului, pe www.hipo.ro , sa completeze CV-ul in proportie de 50% si sa il descarce in format BarCode.Din perspectiva companiilor, in pregatirea pentru participarea la Angajatori de TOP, candidatii ar trebui sa aiba in vedere urmatorele 3 aspecte:- sa identifice ce isi doresc cu adevarat - sa selecteze obiectivele turistice de maxim interes;- sa faca un research despre companiile de care sunt interesati - sa-si stabileasca itinerariul;- sa se pregateasca pentru interactiunea cu angajatorii - research despre cultura "localnicilor", stilul de viata si obiceiurile lor.Cativa dintre angajatori care pot fi intalniti pe 15-16 martie la Centrul Regional de Afaceri sunt: Akwel Automotive, Atoss, BeeSpeed subsidiara ZF, Bosch Service Solutions, Coca-Cola HBC Romania, Continental, DM Drogherie Markt, Draexlmaier Group, Dynata, Elektrobit, Faulhaber Motors, Flex, HELLA, Kaufland Romania, Kimball, Lidl Romania, Mahle, Microsoft, Nokia, ProCredit, Raiffeisen Bank, RapidSolution, REWE Romania - Penny Market, Rossini Sleeve Technologies, SAP, Te Connectivity, Toluna, Veoneer, Virtual 7, Visteon, Walter Group, Wipro Technology.Mai multe detalii despre targul de joburi Angajatori de TOP Timisoara pot fi accesate la sectiunea dedicata evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara/