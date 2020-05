Candidatura surpriza la sefia Ligii Profesioniste de Fotbal

Ziare.

com

Impresara spune ca s-a nascut lider si se asteapta ca Gigi Becali sa fie singurul care nu-i da votul."Eu as putea sa conduc orice, eu m-am nascut lider. Eu daca intru in politica fac o cariera ca in fotbal. Ma gandesc sa candidez la sefia LPF. In 2006 cand am intrat in fotbal am spus ca intr-un an voi face istorie si am semnat cei mai importanti jucatori. Si acum daca intru in politica va asigur ca pot schimba totul. Cei de la Liga bajbaie prin intuneric. Nu sunt pregatiti", a spus Anamaria Prodan la Realitatea Plus, potrivit Prosport "Nu va fi o surpriza daca voi fi pe lista candidatilor la sefia LPF. Eu sunt imprevizibila, va puteti astepta la orice. Pe mine ma iubeste toata lumea, chiar daca Gigi Becali spune ca femeile nu conduc. Probabil ca doar Steaua nu ma va vota", a adaugat aceasta.Gino Iorgulescu e presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal.Urmatoarele alegeri pentru sefia LPF sunt programate in 2022.