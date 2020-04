LPF, amenintata de detinatorul drepturilor TV pentru Liga 1

Ziare.

com

De asemenea, EAD.RO Interactive si renegocierea contractului.LPF a primit ieri dupa-amiaza o notificare din partea EAD.RO INTERACTIVE, partenerul media al Casa Liga 1. Prin intermediul acestui document, reprezentantul legal al companiei, dl. Orlando Nicoara, a subliniat inca o data importanta finalizarii actualului sezon prin disputarea tuturor jocurilor ramase din cadrul competitiei Casa Liga 1. Totodata, am fost informati ca, in masura in care acest lucru nu se va putea realiza, EAD.RO INTERACTIVE va solicita LPF si celor 14 cluburi din Casa Liga 1 returnarea unei parti din totalul sumelor platite cu titlu de avans, plata de daune interese si renegocierea contractului.Am inaintat notificarea catre Departamentul Juridic al LPF, cu solicitarea de a formula cat mai rapid un raspuns din partea institutiei noastre. Asa cum am transmis in mod repetat, atata LPF, cat si cluburile membre, doresc reluarea competitiei Casa Liga 1, suspendarea disputarii acestei competitii si eventuala intarziere a reluarii acesteia fiind total independente de vointa noastra. Totodata, dorim sa subliniem, ca de fiecare data, ca nu vom intreprinde nicio actiune fara sprijinul total al autoritatilor guvernamentale si vom tine cont de toate recomandarile medicale primite de la institutiile din domeniul sanatatii.Tot astazi am inaintat catre FRF solicitarea comuna primita din partea CFR Cluj si U Craiova 1948 Club Sportiv privind modificarea art. 45.5 din ROAF dupa cum urmeaza: "Echipele participante in Campionatul National Liga I au dreptul sa inscrie in raportul de arbitraj maxim 20 de jucatori, dintre care noua jucatori de rezerva. Echipele din Liga I au obligatia sa inscrie in raportul de arbitraj un numar minim de 8 jucatori formati la nivel national". Aceasta propunere a fost agreata, in mod informal, de catre toti reprezentantii cluburilor din cadrul competitiei Casa Liga 1. Urmeaza ca propunerea inaintata de catre LPF sa fie analizata de FRF, in vederea adoptarii unei decizii finale. Reamintim ca, potrivit Statutului FRF, orice modificare de regulament poate fi efectuata numai cu aprobarea Comitetului Executiv sau a Comitetului de Urgenta al FRF.Propunerea formulata de cluburile din Casa Liga 1 va putea fi analizata de FRF si in lumina demersului intreprins de FIFA, care a inaintat catre IFAB, in urma cu trei zile, o propunere de modificare a Legilor Jocului pentru a permite echipelor sa poata face cinci schimbari in timpul meciurilor, inclusiv la nivelul primei ligi din fiecare tara. O decizie finala urmeaza sa fie luata de catre IFAB, organismul care controleaza Legile Jocului. Aceasta masura a fost propusa deoarece frecventa mai mare a meciurilor din perioada urmatoare, in vederea finalizarii competitiilor nationale, ar putea sa creasca riscul de accidentare a jucatorilor, ca urmare a suprasolicitarii acestora. Totodata, FIFA a subliniat ca fotbalul ar trebui sa se reia doar atunci cand autoritatile din domeniul sanatatii si guvernele vor considera ca acest lucru se poate face in siguranta si fara sa fie afectate serviciile de sanatate oferite populatiei.Liga 1 a fost suspendata la inceputul lunii martie.I.G.