LPF si FRF, la cutite: Razvan Burleanu e pus la zid

Sub titlul "Despre eroii de a doua zi", LPF il ataca pe seful FRF, care s-a aratat deranjat ca oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal nu l-au notificat inainte."Si despre corecta informare a iubitorilor de fotbal, in ceea ce priveste implementarea tehnologiei VAR, mai ales dupa cele afirmate in cadrul conferintei de presa sustinute de Razvan Burleanu, prilejuita de sedinta Comitetului Executiv din 3 octombrie 2019, Liga Profesionista de Fotbal tine sa precizeze:1. Credem ca, la nivelul conducerii FRF, exista o confuzie intre Programul de Asistenta pentru Implementarea si Aprobarea Tehnologiei VAR (IAAP), care stabileste foarte clar pasii care trebuie parcursi de catre organizatorul de competitie, respectiv LPF, pentru implementarea tehnologiei VAR si activitatea de pregatire a arbitrilor VAR, care intra in sarcina asociatiei nationale, respectiv FRF.2. In vederea introducerii tehnologiei VAR, IFAB stabileste obligativitatea incheierii unui acord intre organizatorul competitiei, FIFA si IFAB. Precizam din nou ca organizatorul competitiei Casa Liga 1 este Liga Profesionista de Fotbal si nu Federatia Romana de Fotbal. Pentru acest motiv apreciem ca un eventual acord in care LPF nu este parte nu respecta conditiile solicitate de IFAB. Astfel ca, in mod eronat, Razvan Burleanu a afirmat ca LPF nu va fi parte din protocolul cu FIFA si IFAB. De altfel, orice alta interpretare ar reprezenta o incalcare de catre FRF a Legii nr. 5 din Legile Jocului. Acolo se mentioneaza expres ca tehnologia VAR poate fi folosita doar daca organizatorul competitiei, in cazul de fata LPF, respecta toate cerintele de implementare si a primit un acord scris din partea IFAB si FIFA.3. Pentru a demonstra adevarul celor prezentate pana acum, va rugam sa observati ca si in cazul campionatelor din alte tari, precum Anglia, Spania sau Germania, implementarea tehnologiei VAR s-a realizat tot prin intermediul organizatorilor de competitie, respectiv Premier League, La Liga sau Bundesliga, si in niciun caz prin intermediul federatiilor nationale respective.4. Este bine ca opinia publica sa stie si ca, in cadrul unei intalniri informale care s-a petrecut in ziua de 14 februarie 2019, pe acest subiect, la care au participat din partea LPF Justin Stefan - Secretar General si Robert Pongracz - Vicepresedinte, iar din partea FRF, Razvan Burleanu - Presedinte si Radu Visan - Secretar General, toti cei prezenti au convenit ca, in situatia in care LPF va identifica resursele financiare necesare, urmeaza ca FRF sa ia, la randul ei, toate masurile necesare pentru formarea arbitrilor in sistemul VAR. Am considerat astfel, cu buna credinta, ca responsabilitatile cu privire la implementarea sistemului VAR au fost clar stabilite.5. LPF va implementa VAR cu sprijinul detinatorului drepturilor media pentru competitia Casa Liga 1, compania EAD Interactive, sens in care, conform cerintelor IFAB, urmeaza sa fie incheiat un protocol in care se vor stipula obligatiile fiecarei parti, respectandu-se toate regulile stabilite in materia tehnologiei VAR. LPF a purtat deja o corespondenta relevanta cu IFAB si suntem convinsi ca interventia lui Razvan Burleanu este doar o neintelegere. Nu ar fi prima, din pacate, determinata de refuzul FRF de a comunica in mod transparent si eficient cu LPF, de-a lungul vremii, pe aceasta tema, respectiv tehnologia VAR.6. De asemenea, este bine sa precizam ca nu vom accepta niciodata ca FRF sa dispuna, in mod discretionar, de fondurile alocate de Liga Profesionista de Fotbal pentru acest proiect. Dorim astfel ca toate achizitiile sa fie facute cu informarea si acordul tuturor celor implicati in proiectul de implementare a tehnologiei VAR.In situatia in care FRF doreste sa achizitioneze o alta tehnologie decat cea identificata deja de catre LPF, iar aceasta va implica alocarea unui buget mai mare, vom solicita FRF sa aloce diferenta necesara pentru efectuarea achizitiei.Subliniem ca, si in acest ultim caz, implementarea tehnologiei se va realiza tot prin intermediul organizatorului de competitie, respectiv LPF, precum si al partenerului media, EAD Interactive.7. Ne bucuram sincer ca, avand in vedere disponibilitatea FRF de a implementa tehnologia VAR la nivel national, aceasta va ajunge in curand, speram, si la nivelul Ligii a 2-a, unde FRF are calitatea de organizator al competitiei.8. Tinem sa precizam ca implementarea tehnologiei VAR se va putea realiza si in faza de play-off / play-out, in situatia in care FRF va putea pune la dispozitie arbitri calificati in sistemul VAR si daca testarea tehnologiei VAR in conformitate cu regulile FIFA va fi efectuata pana la acel moment. In ceea ce priveste testarea si aprobarea VAR, il asiguram pe domnul Burleanu ca acestea se vor realiza in deplina conformitate cu regulile stabilite de catre FIFA pentru organizatorul competitiei, respectiv LPF.9. De asemenea, referitor la afirmatia ca tehnologia VAR trebuie folosita la toate meciurile din cadrul competitiei, informam fanii, si nu doar pe ei, ca exista campionate europene in care tehnologia VAR este folosita doar la unele meciuri. Inca o data precizam ca organizatorul de competitii, respectiv LPF, are decizia finala asupra numarului de jocuri la care se va folosi tehnologia VAR, Federatia avand obligativitatea de a pune la dispozitie, daca poate face acest lucru, arbitri calificati VAR. Asadar, in masura in care FRF va putea asigura un numar de cel putin 14 arbitri specializati, LPF va avea tot interesul sa implementeze sistemul VAR pentru toate meciurile disputate in Casa Liga I deoarece integritatea competitie reprezinta pentru noi o prioritate."LPF a anuntat, saptamana trecuta, ca Liga 1 va beneficia de sistemul de video arbitraj (VAR) incepand cu urmatorul sezon.I.G.