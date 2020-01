Noi detalii despre situatia lui Mario Iorgulescu: Precizarile avocatului, dupa ce s-a scris ca a disparut din spital

Mario Iorgulescu, mutat in Italia desi medicii romani s-au opus

Potrivit spuselor avocatului familiei Iorgulescu, Mario este in continuare internat in clinica din Italia.Mai mult, avocatul lui Iorgulescu jr. sustine ca autoritatile romane au stiut in permanenta unde se afla acesta.In ce priveste transferul in Italia, facut dupa ce medicii din Romania s-au opus, avocatul familiei Iorgulescu sustine ca acesta era absolut necesar si ca nu impiedica desfasurarea anchetei.Totusi,. Cert este ca, pana la plecarea din tara, procurorii nu au facut acest lucru.Legat de evolutia cazului, avocatul familiei Iorgulescu a refuzat sa ofere vreun detaliu.Amintim ca Mario Iorgulescu a fost mutat in Italia pe 22 septembrie 2019 , desi medicii spitalului Elias s-au opus.Mario Iorgulescu a fost internat la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Elias la inceputul lunii septembrie 2019, dupa ce a produs un grav accident rutier.Fiul presedintelui LPF se deplasa pe Soseaua Chitilei la volanul unui Aston Martin, avea viteza mare si a pierdut controlul autovehiculului si a ucis un barbat de 24 de ani care circula regulamentar. Mario Iorgulescu avea o concentratie 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza si de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare . Totodata, medicii de la Instititutul National de Medicina Legala au stabilit ca acesta consumase cocaina in prealabil.