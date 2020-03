Bode a fost in vizita pe DN7, unde s-a prabusit un zid de sprijin pe sosea, ca sa constate ca "situatia nu arata deloc bine"

Ziare.

"Da, situatia nu arata deloc bine. Din primul moment, din care am fost anuntat despre acest eveniment, i-am cerut doamnei director a CNAIR sa dispuna toate masurile necesare ca situatia sa revina cat mai repede la normal. Este un drum foarte circulat, este chiar o necesitate. Pot sa va spun ca le-am cerut celor de la CNAIR ca, indiferent de situatia care se inregistreaza aici, la Caineni, la kilometrul 238, sa respecte legea, sa respecte procedurile aferente acestor situatii.Dupa cum mi-au comunicat, la acest moment avem hotarare pentru situatii de urgenta, calamitate, avem expertiza si autorizatie de constructie. Trebuie intervenit foarte repede si foarte serios, nu ne putem juca cu vietile oamenilor", a declarat Lucian Bode duminica, in cadrul vizitei facute pe DN 7, la Caineni, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul Transporturilor.Circulatia este ingreunata, joi seara, pe Valea Oltului, la Caineni, judetul Valcea, din cauza prabusirii unui zid de sprijin care a dus la o tasare a partii carosabile."Se circula ingreunat pe Valea Oltului, pe raza localitatii Caineni. Pe DN 7 (km 238+105 - km 238+130), pe partea dreapta, in localitatea Caineni, judetul Valcea, din cauza prabusirii unui zid de sprijin, sub corpul drumului s-a format o caverna care a cauzat o tasare a partii carosabile de aproximativ 10 cm", a transmis, joi seara, Compania Nztionala de Administrare a Infrastrcutrurii Rutiere.