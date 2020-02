Bode, avizat negativ la Transporturi: Ca sa nu faca "promisiuni mincinoase" a refuzat sa spuna cata autostrada face anul acesta

Ziare.

La inceputul audierilor, ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode, a prezentat un scurt bilant al activitatii pe care a desfasurat-o la carma ministerului, in ultimele 3 luni.Ulterior, ministrul demis a declarat ca va ramane in comisia de audiere oricat va fi nevoie pentru a raspunde tuturor intrebarilor colegilor sau deputati si senatori. Iar intrebarile au curs.Bode a fost intrebat despre situatia si perspectiele autostrazilor din Moldova, despre numiri de sefi de institutii de prin tara, despre viitorul Tarom si al Companiei de Aeroporturi, dar si despre transportul fluvial.In plus - in conditiile in care in Guvernul Orban s-au comasat ministere - Bode a fost nevoit sa raspunda si la intrebari legate de Posta Romana si de pregatirile pentru licitatia pentru 5G, pe care Romania ar putea-o organiza in acest an.Printre altele, Lucian Bode a promis, din nou, ca metroul spre Drumul Taberei va fi inaugurat pana pe 30 iunie 2020.In schimb, in ciuda insistentelor deputatului PSD Alexandru Baisanu, Bode a refuzat sa avanseze un numar de kilometri de autostrada care vor fi inaugurati in acest an. In schimb, a enumerat o serie de loturi de autostrada care, in opinia sa, ar putea fi finalizate, sustinand ca nu vrea sa avanseze cifre si promisiuni mincinoase (chiar daca unele portiuni dintre cele mentionate de Bode s-ar putea finaliza doar printr-o minune, in acest an - n.red.).In context, ministrul demis al Transporturilor a sustinut ca niciun gandac nu va impiedica realizarea Autostrazii Sibiu Pitesti, asa cum s-a vehiculat. Ba dimpotriva, problemele legate de mediu in zona respectiva ar fi in curs de realizare.Bode a spus si ca de maine va pleca in cursa primul dintre cele 9 avioane ATR noi pe care trebuie sa le primeasca Tarom. Si ca se incearca vanzarea sau predarea in regim de buyback a celor vechi.Intrebat despre viitorul Postei Romane si despre motivul pentru care in comune cu mii de locuitori ca Popesti-Leordeni nu mai exista niciun postas, Bode a spus ca problema e una cunoscuta, la nivel national. Posta Romana ar avea nevoie de mii de postasi. Dar singurii care vin sa se angajeze - si asa prea putini - pleaca dupa o luna.La final, cu 20 de voturi pentru si 25 impotriva, Lucian Bode a primit aviz negativ pentru ocuparea functiei de Ministrul al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatilor.