Bode, socat de situatia litigiilor la companiile din subordinea Transporturilor: Romania are de dat despagubiri de 2,2 miliarde de euro!

Ziare.

com

"Apropo de greaua mostenire, ma feresc sa folosesc aceasta sintagma - avem o guvernare foarte dificila si din punct de vedere politic si din punct de vedere al mostenirii administrative -, dar vreau sa va arat un document. Am fost socat cand am vazut ca din 2007 pana in 2019 situatia litigiilor in curs pentru contractele semnate de catre CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri (despagubiri - n. r.) sunt in total de 2,2 miliarde de euro. In 12 ani, Romania a dat si are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenta", a spus Bode, la B1 TV.Ministrul a facut referire la fosti angajati ai CNAIR (fostul CNADNR) care lucreaza acum in aceste firme de avocatura ce dau in judecata companiile de stat si le cer despagubiri din diverse motive."Sigur, in domeniul constructiilor aceste revendicari sunt firesti la anumita dimensiune, dar tu sa faci din asta un scop, sa vezi ca anumite companii urmaresc doar aceste revendicari, sa obtina cat mai multi bani si sa execute cat mai putin, sa vezi ca in aceste mari companii de claim-uri, aceste firme de avocatura, regasesti consultanti fosti angajati ai CNADNR care pot sa puna degetul si sa spuna: 'Eu in urma cu 9 ani, cand am intocmit proiectul, am gresit aici. Puteti sa verificati si sa cereti statului roman bani'. Aceasta este chiar o bataie de joc!Si cred ca poate cineva, la un moment dat, ca am tot spus despre aceste claim-uri, va avea curajul si determinarea sa le ia la mana si sa vada. Domnule, nu este posibil ca pe CFR Infra, pe zona de infrastructura, sa avem lucrari finalizate in proportie de 98-99% si nereceptionate din vina statului roman. Ca lipseste un aviz, ca cei de la cadastru nu dau nu stiu ce document. Antreprenorul ce face? 'Domnule, eu am terminat? Am terminat. Mie imi platesti revendicari, imi platesti penalitati pana cand te gandesti tu, stat roman, sa vii sa faci receptia'. Este inadmisibil acest lucru (...)Este clar ca cineva, in anumite situatii, o face intentionat si va dau un exemplu: o lucrare blocata ani de zile, dar finalizata in proportie de 98% - 99%, dupa declaratia pe care am facut-o la investire - si anume am spus: 'Toate claim-urile peste un milion de euro le trimit la DNA' - in a doua sau a treia zi au inceput sa curga receptiile la cateva lucrari blocate de ani de zile. Si ne-am intalnit la un eveniment public cu un antreprenor care mi-a spus: 'Domnule, nu stiu ce s-a intamplat, dar m-au chemat si am facut receptia. In cazul acesta CFR-ul", a explicat Bode.Seful de la Transporturi a dat asigurari ca va debloca proiectele si le va finaliza."Din pacate, in aceasta situatie nefericita suntem, dar am spus: sunt proiecte care pot fi finalizate anul viitor, sunt proiecte pe care le voi debloca si le voi finaliza intr-un termen foarte clar stabilit", a subliniat el.Lucian Bode declara pe 30 noiembrie ca toate claim-urile care depasesc un milion de euro vor fi trimise la DNA, pentru a se lamuri de ce statul roman plateste sute de milioane de euro pentru obiective finalizate si nereceptionate."(...) Revin, spun public aici, toate claim-urile de peste un milion de euro le trimit la DNA. Ca sa ne lamurim odata pentru totdeauna de ce statul roman plateste sute de milioane de euro pentru obiective finalizate si nereceptionate", a spus Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat.