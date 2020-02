Guvernul vrea sa faca un pod peste Dambovita la... Podul Dambovitei

Ziare.

com

"Noi am aprobat astazi indicatorii tehnico-economici aferenti acestui obiectiv de investitii - pod peste raul Dambovita, pe DN 73, in localitatea Podul Dambovitei. Valoarea totala a investitiei este de 49,3 milioane de lei, deci peste 10 milioane de euro.Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transportului Infrastructurii si Comunicatiilor", a afirmat ministrul Transporturilor.El a precizat ca podul existent in zona respectiva a fost construit in 1886 si a fost declarat monument istoric."Acolo este vorba despre un pod monument istoric si, in conditiile in care noi nu puteam sa intervenim pe acel obiectiv, decizia noastra, cred eu corecta, a fost de a veni cu un alt obiectiv nou. Este o structura noua, in locul podului existent pentru care nu se pot asigura parametrii de viabilitate", a explicat Lucian Bode.El spune ca noul pod ar trebui finalizat in mai putin de 24 de luni."Avem o lungime totala de traseu de 750 metri, din care podul are 170 de metri, este un pasaj subteran. Un astfel de obiectiv din punctul meu de vedere trebuie realizat in mai putin de 24 de luni", a explicat ministrul Transporturilor.