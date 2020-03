Lucian Bode, aviz favorabil la Transporturi. Termoscannerele pentru Otopeni vin vineri

Ziare.

Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri.In cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, Bode a afirmat ca primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi in Romania pana la finele acestei saptamani."Vreau sa va dau o veste buna. Compania care a castigat licitatia pentru livrarea celor 35 de termoscannere pentru cele 16 aeroporturi s-a angajat ca primele cinci bucati vor sosi in Romania saptamana aceasta, pana vineri. Asadar,", a spus Bode.Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, pe 27 februarie, ca in cursul zilei va fi semnat contractul-cadru pentru achizitia de termoscanere, echipamente necesare in depistarea simptomelor coronavirusului COVID-19 "Pot sa anunt ca, asa cum precizeaza cei de la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, se va semna astazi acordul-cadru si vor transmite catre DSU pentru semnarea contractului subsecvent in vederea celor 35 de termoscanere - 5 saptamana viitoare, 10 pana pe 20 martie si restul de 20 in 55 de zile", a declarat Lucian Bode, joi, in cadrul sedintei de guvern.Ministrul interimar al Transporturilor a adaugat ca furnizorul este o companie din Irlanda.